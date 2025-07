Préparation de la retraite : Sur initiative de la CARFO, 330 agents du Ministère de l’enseignement de base affutent leurs armes

publicite

La Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO) organise au profit des agents du Ministère de l’enseignement de base, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales (MEBAPLN) une conférence publique sur la préparation de la retraite. Première du genre, elle est prévue se tenir du 14 au 15 juillet 2025. La cérémonie d’ouverture est intervenue ce lundi 14 juillet 2025, à Ouagadougou.

« Après des années de bons et loyaux services rendus à la nation, nombreux sont ces agents publics de l’Etat qui rencontrent des difficultés, non seulement dans la constitution des actes administratifs pour la liquidation de leur dossier de pension, mais aussi et surtout dans leur vie de retraite se manifestant par des problèmes liés à la santé, la baisse revenus face à des charges croissantes ».

Ainsi, Hyacinthe Tamalgo, Directeur général (DG) de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO), a justifié la tenue de la première édition de la conférence publique axée sur la préparation de la retraite. 330 agents du Ministère de l’enseignement de base, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales (MEBAPLN), dont 150 participants de la région du Kadiogo et 180 participants venus des autres régions, suivront une série de communication deux jours durant.

En effet, à 5 ans au plus de la retraite, ces agents, choisis de commun accord avec la direction des ressources humaines du MEBAPLN, seront outillés sur « les droits et obligations de l’agent admis à la retraite, la préparation administrative de la retraite, la gestion des projets personnels, l’accès au financement du fonds national d’appui aux travailleurs déflatés et retraités, les opportunités et sources de financement de projets personnels au Burkina Faso, les dispositions médicales à adopter par le futur retraité », a cité Hyacinthe Tamalgo.

Quant au choix des agents du MEBAPLN, le DG de la CARFO a fait savoir qu’il n’est pas anodin. « Le choix de ce ministère n’est pas anodin. Il convient de rappeler que ce ministère regroupe plus de 50 % de l’effectif des agents publics au Burkina Faso », a-t-il avancé.

Des acteurs de la résilience du Burkina Faso

Le parrain de la conférence publique, Jacques Sosthène Dingara, en charge du MEBAPLN, a également représenté le ministre de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale, patron de l’événement.

A l’entame de son propos, il a tenu à rendre hommage à tous les travailleurs du Burkina Faso en général et en particulier, aux enseignants. Il a, dans la même dynamique, tenu à faire observer une minute de silence à l’endroit de tous ces acteurs, grâce à qui notre pays continue de rester debout.

Jacques Sosthène Dingara a ensuite rappelé que sur les cinq dernières années, 5 400 agents vont à la retraite. De ce nombre, il a fait remarquer que le MEBAPLN compte à lui seul, au minimum, 4 000 agents. « 80% des agents qui vont à la retraite sur ces cinq dernières années relèvent du MEBAPLN », a-t-il indiqué. Il s’est donc réjoui de ce que cette initiative de la CARFO commence par les agents de son département.

