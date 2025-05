Retraite des fonctionnaires : La CARFO ouvre le dialogue avec la population à Kaya

publicite

Dans le cadre de ses journées portes ouvertes à Kaya, la Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires (CARFO) a organisé une conférence publique le mercredi 14 mai 2025. Cette rencontre a permis un échange direct entre les responsables de la CARFO et la population locale concernant la retraite des fonctionnaires.

L’objectif de cette initiative était de présenter la Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires (CARFO), ses différentes prestations et sa vision à long terme. Nasser Ouattara, directeur régional Centre de la CARFO, a ainsi retracé l’histoire de l’institution, ses évolutions statutaires et son étendue géographique à travers le Burkina Faso. Il a souligné que la CARFO a initié une décentralisation depuis 2024, assurant désormais une présence dans la quasi-totalité des régions du pays.

Concernant les services offerts, il a précisé que la CARFO gère principalement la branche vieillesse, invalidité, décès, ainsi que celle relative aux risques professionnels. « La CARFO a amorcé une déconcentration depuis 2024 qui fait que aujourd’hui la quasi-totalité du pays est couverte et il y a une agence dans la plupart des différentes régions », a-t-il précisé.

En outre, le gouverneur de la région du Centre-Nord, le colonel-major Blaise Ouédraogo, qui présidait la conférence, a salué cette initiative, la considérant comme un moyen essentiel de rapprocher la CARFO de ses bénéficiaires. Il a exprimé son espoir que cette rencontre serait enrichissante pour les participants, soulignant l’importance pour les citoyens, après de longues années de service à la nation, de voir une institution nationale se rapprocher pour concrétiser leurs droits à la retraite.

« Au moins nous avons en tant que citoyen après avoir consacré près de 30 à 40 ans de notre vie à servir la nation, et une institution de la même nation se rapproche de vous, pour que vous droits soient une réalité et dans le temps, c’est très important », a-t-il déclaré.

D’ailleurs, la démarche de la CARFO a également été saluée par le président régional des retraités du Centre-Nord, Lazare Zabré, qui a témoigné de la forte mobilisation des participants, y compris des fonctionnaires en activité.

« Même en dehors des retraités, nous avons eu des fonctionnaires qui sont toujours en poste et qui ont participé et qui ont pu vraiment être satisfaits des différentes questions qu’ils ont posés. Et chacun a profité vraiment pour comprendre pendant qu’ils sont en travail, comment ils peuvent se débrouiller par rapport à leur retraite et même après la retraite », a-t-il affirmé.

En guise de soutien à l’entrepreneuriat, la CARFO a également remis des primes d’un montant total de 250 000 FCFA à deux anciens fonctionnaires retraités ayant créé des entreprises créatrices d’emplois pour les jeunes.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

