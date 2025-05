Kaya : La CARFO se rapproche de ses assurés et installe son nouveau chef d’agence

publicite

À Kaya, la Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires (CARFO) a organisé des journées portes ouvertes les 12 et 13 mai 2025 dans la cité du cuir. L’événement a débuté le mardi 12 mai avec le lancement des activités et l’installation du nouveau responsable de l’agence CARFO de Kaya.

La suite après cette publicité

Ces journées avaient pour but de rendre les actions de la Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires (CARFO) plus visibles, notamment auprès de ses adhérents, de rapprocher l’institution de ses usagers, d’améliorer sa notoriété et de renforcer sa coopération avec ses partenaires du Centre-Nord. Pour cela, diverses activités ont été proposées.

La première journée, le 12 mai 2025, a inclus une rencontre avec les retraités, des stands d’information de la CARFO, une opération d’inscription pour la digitalisation des paiements de pensions et une émission radio avec un jeu pour conclure. La deuxième journée, le 13 mai 2025, sera dédiée à une conférence sur les services de la CARFO, suivie d’une marche, d’une séance d’aérobic et d’un concours de pétanque.

La secrétaire générale de la région, Bernadette Adenyod/Serme, représentant le gouverneur, a souligné que cette initiative permettra aux employeurs et à l’ensemble de la population du Centre-Nord de mieux comprendre le système de sécurité sociale géré par la CARFO.

« Nous avons plus de 13 000 agents publics qui sont en activité et ce rapprochement va permettre de traiter avec plus de diligence, plus de célébrités les différents dossiers et permettre à ce qu’il ait en terme d’appui conseil délocalisé au niveau local que véritablement les acteurs puissent avoir accès aux informations sans vraiment avoir à se déplacer jusqu’à Ouaga », a-t-elle notifié.

Elle a encouragé tous les agents publics de l’État travaillant dans le Centre-Nord et la population à profiter de ces journées portes ouvertes pour s’informer et renforcer leurs connaissances sur la prévoyance sociale, en particulier sur le régime de la CARFO, dont ils sont les principaux bénéficiaires.

L’événement a également été marqué par la prise de fonction du nouveau chef d’agence, Issouf Coulibaly, qui sera chargé de la gestion des prestations de la CARFO et de l’information aux assurés.

Conscient des défis à venir, il s’est engagé à utiliser ses compétences pour atteindre les objectifs fixés. Il a assuré être attentif aux attentes des fonctionnaires et retraités de la région en matière de services de qualité, d’informations claires et d’accompagnement, promettant de faire de ces priorités le moteur de son action et de garantir un traitement rigoureux et rapide des dossiers en collaboration avec les services centraux de la CARFO

« Je suis conscient des attentes légitimes des fonctionnaires et retraités de la région. Vous aspirez à des services de qualité, à des informations claires et accessibles et à un accompagnement dans vos démarches liées aux prestations sociales de la CARFO. Soyez-en rassuré. Je ferai de ces priorités le moteur de mon action à la tête de cette agence.

Mon engagement est clair. Être à votre écoute. Je mettrai tout en œuvre pour vous offrir un accompagnement efficace dans vos demandes. Assurer un service de qualité, je veillerai à la rigueur et à la célébrité dans le traitement de vos dossiers en étroite collaboration avec les services centraux de la CARFO », s’est il engagé.

Pour rappel, la CARFO a été créée en 1986 sous la forme juridique d’un établissement public à caractère industriel et commercial et a démarré effectivement ses activités en 1989. Par ailleurs, elle a été transformée en établissement public de prévoyance sociale en 2006.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite