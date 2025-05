Intégration : Le concert sans frontières est attendu du 16 au 17 mai 2025 à Ouagadougou

publicite

En prélude à la tenue du concert Sans frontières acte 2 prévu du 16 au 17 mai 2025, le comité d’organisation a animé un point de presse le mardi 13 mai 2025 à Ouagadougou. L’objectif est d’annoncer les couleurs de cette 2e édition au Burkina Faso qui vise à promouvoir l’intégration culturelle à travers la musique.

Plusieurs artistes, dont le groupe ivoirien VDA, sont attendus à la 2e édition du concert sans frontières prévu du 16 au 17 mai 2025 sur le terrain de Bogodogo. Le co-promoteur du concert, Désiré Kodjo, a indiqué que la musique Zouglou ne vise pas seulement le Burkina Faso, mais plusieurs autre pays d’où le concept concert sans frontières.

« Nous avons invité le groupe VDA de la Côte-d’Ivoire pour montrer à la population que les deux cultures sont en réalité une seule et même culture », a-t-il souligné.

L’entrée au concert est gratuite, et en complément des performances musicales, les participants pourront assister et/ou prendre part à une compétition de danse et de tenues Zouglou.

Par ailleurs, les organisateurs ont également démenti toute polémique concernant une prétendue prise de position de VDA contre les autorités burkinabè.

Désiré Kodjo a tenu à clarifier que toute mention d’un « IB Traoré » par les artistes fait référence à un footballeur ivoirien évoluant en France, un ami à qui ils ont dédié une chanson, et non au Président du Faso. Il a souligné qu’il serait impensable d’inviter un artiste qui insulterait les autorités. Pour lui, la musique a un rôle d’unification et s’oppose à toute forme de division.

Djamila WOMBO et Aurelle KIENDREBEOGO (Stagiaires)

Burkina 24

