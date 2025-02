Relations ivoiro-burkinabè : Quand les Artistes montrent la voie !

publicite

Le 1er février 2025, à la Maison de la culture Anselme Titianma Sanon de Bobo-Dioulasso, l’Artiste-humoriste ivoirien, Michel Gohou, a tenu son One Man Show, en faisant salle comble. Le dimanche 9 février 2025, l’Artiste-musicien burkinabè, plus connu sous le nom de Floby, sera aussi en concert-live au palais de la culture d’Abidjan. Deux événements, qui rappellent les liens forts de fraternité existant entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso dans un contexte où les relations ivoiro-burkinabè sont à l’épreuve du jeu politique.

Le premier événement, celui de l’ivoirien Michel Gohou, a réuni, en plus des Burkinabè, plusieurs autres nationalités, dont des Ivoiriens. Une occasion pour lui de constater et de confirmer l’hospitalité et la résilience du peuple burkinabè. « Quoi qu’on dise, le Burkina vit et le Burkina survivra », a-t-il indiqué. Selon lui, les pays qui n’ont jamais connu de difficultés n’évoluent pas.

Pour lui, les artistes n’ont pas de frontières ; ils se côtoient et regardent dans la même direction. Considérant alors le Burkina Faso comme un pays frère, il a invité les autorités de son pays et du pays hôte au dialogue. « Quand ça dérape, il faut dialoguer immédiatement, car la haine ne mène à rien », a-t-il appelé.

L’Artiste a par ailleurs salué l’accueil exceptionnel qui lui a été réservé dès son arrivée à Bobo-Dioulasso et a exprimé sa gratitude pour l’engouement suscité par son spectacle. « On savait qu’on n’allait pas jouer devant des chaises vides », a-t-il déclaré avec humour avant de souligner que Bobo-Dioulasso est une ville qui aime les spectacles, le rire, la joie et la vie.

Floby en concert à Abidjan

Dans ce même mois de février, le dimanche 9 février 2025 plus précisément, l’Artiste-musicien burkinabè plus connu sous le nom de Floby, sera aussi en concert-live au palais de la culture d’Abidjan.

A l’occasion de son passage sur la Nouvelle chaine ivoirienne (NCI), en prélude audit concert, il a laissé entendre : « la Côte d’Ivoire, c’est une deuxième famille. C’est un retour à la maison. Ce concert, c’est une sorte de confirmation ».

Ces deux événements culturels, dans un contexte où les relations ivoiro-burkinabè sont éprouvées par le jeu politique, rappellent une fois de plus ce lien de fraternité qui a toujours existé entre les deux peuples et la nécessité de le garder inébranlable.

Synthèse de Tambi Serge Pacôme ZONGO

Sources : Agence d’information du Burkina (AIB) et la Nouvelle chaine ivoirienne (NCI)

Burkina 24

