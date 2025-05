Dori : Unis pour la patrie, des éléments des FDS soutiennent les VDP

publicite

Le vendredi 2 mai 2025, des éléments des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) de la garnison de Dori ont posé un geste hautement symbolique en faveur des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) des communes de Dori, Mansila et Kargôno.

En signe de reconnaissance et de solidarité, les FDS ont offert des vivres composés de 60 sacs de riz de 25 kg, de 5 cartons de spaghetti, de 5 cartons de macaroni, de 3 bidons d’huile de 20 litres et de 15 cartons de savon. Ce don vise à soutenir moralement et matériellement les VDP dans l’exercice de leur mission.

La cérémonie s’est tenue en présence du chef de bataillon Fayçal Ilboudo, également coordonnateur régional des VDP du Sahel. Celui-ci a salué cet élan de fraternité entre frères d’armes, qu’il considère comme le reflet d’une collaboration exemplaire entre les FDS, les VDP et les populations, dans un esprit de complémentarité et de cohésion, indispensable à la réussite des opérations de sécurisation dans la région.

Source : Bureau Communication et Relations Publiques/BVDP

