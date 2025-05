Entrepreneuriat communautaire : L’ANPFI adhère à la vision de l’APEC

publicite

Les agents de l’Agence Nationale de Promotion de la Finance Inclusive (ANPFI) ont officiellement remis leurs souscriptions au personnel de l’Agence pour la Promotion de l’Entrepreneuriat Communautaire (APEC), lors d’une cérémonie le mardi 13 mai 2025 à Ouagadougou.

En février dernier, les agents de l’APEC ont mené une séance de sensibilisation auprès de leurs homologues de l’ANPFI sur les bienfaits de l’entrepreneuriat communautaire. Suite à cette initiative, 40 nouveaux agents ont adhéré au programme.

Ainsi, en plus des anciennes souscriptions, c’est un montant global de 1 385 000 représentant 119 actions qui a été recueilli par l’Agence pour la Promotion de l’Entrepreneuriat Communautaire (APEC). Pour le directeur général de l’ANPFI, Wango Fidèle YAMEOGO, ce geste dépasse la simple contribution financière.

« À travers ce modèle, il ne s’agit plus simplement de consommer des discours de développement, mais de devenir des acteurs à part entière de la dynamique de transformation structurelle de notre économie. Ce modèle de mise en commun des ressources, de gouvernance partagée et d’investissements productifs nous rappelle que le destin du Burkina Faso est entre les mains de ses propres filles et fils », a-t-il déclaré.

Il a souligné que cette action, aussi symbolique que significative, illustre l’esprit de solidarité et d’adhésion aux idéaux de transformation économique collective voulus par le président du Faso.

Le directeur général de l’ANPFI a par ailleurs réaffirmé l’engagement et la disponibilité de son agence à accompagner l’APEC, dans la mesure de ses missions et de ses capacités.

«Nous avons foi que les ressources mobilisées auprès des populations, dans un cadre transparent et rigoureux, permettront de faire éclore des projets structurants, créateurs de richesse et d’emplois, au profit des communautés et des générations futures», a-t-il ajouté avec conviction.

De son côté, Karim Traoré, directeur général de l’APEC a chaleureusement salué cette mobilisation accrue et ce soutien affirmé de la part de l’ANPFI.

« Au regard des performances réalisées en terme de souscription en nombre et en chiffres en ce qui concerne les montants mobilisés, nous avons ressenti le besoin de venir dire de vive voix, merci à la direction générale de l’ANPFI pour avoir fait confiance en la vision du chef de l’état pour une transformation structurelle de notre économie par les Burkinabè et pour les Burkinabè.

Nous sommes particulièrement satisfaits de ce qui s’est passé ici. Nous avons donc choisi de diffuser leur modèle. Car, après la sensibilisation, ils se sont approprié le dispositif pour sensibiliser les collègues et les orienter.

Ce mode est innovant car il passe par les souscriptions directes, les augmentations, mais aussi le prélèvement à la source. Nous espérons que beaucoup d’institutions vont suivre ce modèle », a ajouté Karim Traoré, directeur général de l’APEC.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

