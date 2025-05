Littérature : « Droit et financement du secteur privé en Afrique de l’Ouest », une œuvre de Dr Ousseni Tamboura où règles juridiques et théories économiques se rencontrent

Dr Ousseni Tamboura, ancien ministre en charge de la communication du Burkina Faso, a officiellement dédicacé son œuvre « Droit et financement du secteur privé en Afrique de l’Ouest », ce mardi 13 mai 2025, à Ouagadougou.

S’il y a une littérature abondante sur le financement du secteur privé en Afrique, le « Droit et financement du secteur privé en Afrique de l’Ouest » de Dr Ousseni Tamboura, ancien ministre de la communication du Burkina Faso, a une particularité.

En effet, selon la présentation faite par le Pr Toé, il est l’un des premiers écrits, dans cette littérature abondante, qui combinent savamment règles juridiques et théories économiques pour caractériser un ensemble de solutions adaptées aux contextes des Petites et moyennes entreprises (PME) en Afrique de façon générale et en Afrique de l’Ouest, d’une manière particulière.

L’ouvrage, a-t-il poursuivi, comprend 225 pages et est subdivisé en deux grandes parties. La première partie, dit-il, aborde « la gouvernance d’entreprise en perspective de son financement » et la seconde partie « interroge la nécessaire corrélation entre le droit et les objectifs économiques ».

L’ouvrage, a en somme laissé entendre le Pr Toé, reste un précieux outil pour les pouvoirs publics, les entreprises, les étudiants, les enseignants-chercheurs et les praticiens du monde des affaires.

L’Auteur, Dr Ousseni Tamboura, a expliqué que son ouvrage tire ses origines en 2012, à Dakar, autour d’une question principale de recherche. La question étant, de comprendre les raisons pour lesquelles, en dépit des importants besoins de financement et un système bancaire réputé solide et liquide, l’Afrique de l’Ouest attire moins les investissements étrangers directs par rapport à d’autres régions africaines, d’Asie, d’une part.

Et d’autre part, comprendre les raisons pour lesquelles les entreprises privées, malgré un système bancaire réputé solide et liquide, n’arrivent pas à mobiliser des crédits pour financer leurs investissements. Premier ouvrage du Dr Ousseni Tamboura, il est disponible à la librairie Mercury, à Ouagadougou, au prix unitaire de 10 000 F CFA.

Tambi Serge Pacôme ZONGO et Mahoua SANOGO (Stagiaire)

Burkina 24

