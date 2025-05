Fonds de Soutien patriotique : Le Conseil burkinabè des Chargeurs (CBC) apporte une contribution de 50 000 000 de F CFA

publicite

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Monsieur Emile ZERBO, a reçu, le mardi 13 mai 2025, à Ouagadougou, une délégation du Conseil burkinabè des Chargeurs. Conduite par le Directeur Général, Dr Kassoum TRAORE, la délégation est venue remettre au Ministre d’Etat, Emile ZERBO, un chèque de cinquante millions (50 000 000) de francs CFA, représentant la part contributive du Conseil burkinabè des Chargeurs à l’effort de paix.

Prenant la parole au nom de la délégation, le Directeur Général du Conseil burkinabè des Chargeurs (CBC), Dr Kassoum TRAORE, a indiqué que cette contribution traduit l’engagement citoyen et patriotique de la CBC, qui entend ainsi appuyer les efforts du Gouvernement pour la paix, la sécurité et le développement du Burkina Faso.

« Cette contribution s’inscrit dans le cadre de notre engagement permanent en faveur du bien-être des populations burkinabè. En réponse à l’appel du Président du Faso, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE, nous avons décidé de contribuer à hauteur de cinquante millions (50 000 000) de francs CFA au Fonds de Soutien patriotique », a souligné, Dr Kassoum TRAORE.

Il a rappelé que le Conseil burkinabè des Chargeurs (CBC) n’est pas à sa première action de solidarité. « En 2024, le CBC avait déjà contribué à l’effort de paix à hauteur de cent millions (100 000 000) de francs CFA. En 2023, le CBC avait également offert des moyens roulants à la Police nationale et mobilisé ses personnels pour soutenir les Personnes Déplacées internes (PDI) avec des vivres et des produits de première nécessité », a-t-il soutenu.

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Monsieur Emile ZERBO, a salué cet engagement fort du Conseil burkinabè des Chargeurs (CBC) envers la Nation. Il a souligné que ce geste de solidarité vient renforcer la cohésion sociale et l’effort collectif indispensable à la stabilité et au développement du pays. « Le Burkina Faso a besoin de cet esprit d’engagement et de solidarité. Au-delà de cette contribution, restez mobilisés, restez engagés. Continuez à œuvrer dans vos activités quotidiennes pour l’intérêt supérieur de la Nation », a-t-il exhorté.

Par ailleurs, le Ministre d’Etat, Emile ZERBO, a invité l’ensemble des Burkinabè à manifester leur solidarité et leur engagement pour l’édification d’un pays souverain, de paix et de sécurité.

Source : DCRP/MATM

