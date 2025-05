publicite

Pourquoi les Africains aiment-ils Marcel Deschamps plus que les Français ?

La figure de Didier Deschamps divise. Tandis que certains Français critiquent son style de jeu jugé trop pragmatique, en Afrique, l’entraîneur français jouit d’une image bien plus positive. Depuis sa nomination à la tête de l’équipe de France en 2012, Deschamps a accumulé les succès, dont une Coupe du monde en 2018 et une finale en 2022. Pourtant, sa popularité semble être plus forte à Dakar, Abidjan ou Libreville qu’à Paris ou Marseille.

Ce phénomène suscite l’intérêt : pourquoi l’Afrique francophone admire-t-elle autant un sélectionneur que certains en France considèrent comme trop conservateur ? La réponse réside dans une combinaison de perception médiatique, de résultats tangibles et de valeurs partagées. Dans le contexte d’une jeunesse passionnée par le football, la vision de Deschamps comme stratège efficace résonne fortement. Ce regard extérieur permet de mieux apprécier ce que d’autres considèrent comme de la rigueur excessive.

L’homme des résultats

En dépit des critiques sur son style, Deschamps est l’un des entraîneurs les plus titrés du football moderne. En Afrique, où les résultats sont souvent plus valorisés que la manière, ces statistiques parlent d’elles-mêmes. Il est perçu comme un bâtisseur, un homme capable de créer une équipe solide, disciplinée et efficace.

Cette admiration est renforcée par la comparaison avec des sélectionneurs africains souvent jugés sur leurs résultats en Coupe d’Afrique des Nations. Dans ce cadre, la figure de Deschamps, bien connue du public amateur de pari foot, bénéficie d’un capital confiance qu’il est difficile d’ignorer. Il a gagné la Ligue des Nations, atteint plusieurs finales et demi-finales, et ce, avec une constance remarquable.

Un rapport différent à la critique

Les médias français décortiquent chaque décision de Deschamps : choix tactiques, sélections de joueurs, compositions. En Afrique, ce niveau de critique est beaucoup moins présent. Là-bas, les observateurs se concentrent sur les faits : Deschamps gagne.

Cette différence de traitement médiatique contribue à façonner deux images opposées : un technicien rigide vu de l’intérieur, un stratège respecté vu de l’extérieur. Il n’est donc pas étonnant que Deschamps soit régulièrement cité dans les débats africains sur la bonne gouvernance technique.

Tableau comparatif : perceptions croisées

Critère Perception en France Perception en Afrique Style de jeu Trop défensif Pragmatique et efficace Communication Froid, fermé Maîtrisée, professionnelle Choix de joueurs Contestés régulièrement Stratégiques et justifiés Résultats Sous-estimés Admirés, preuve de compétence Leadership Autoritaire Respecté, cohérent

Un lien historique et culturel indirect

Deschamps a dirigé de nombreux joueurs d’origine africaine, dont certains sont devenus des figures respectées sur le continent : Paul Pogba, N’Golo Kanté, Kylian Mbappé. Cette proximité, même indirecte, favorise une reconnaissance. Il est perçu comme un homme qui valorise les talents africains sans les stigmatiser.

Ajoutons à cela que plusieurs entraîneurs africains s’inspirent de sa gestion. Des conférences techniques sur le continent citent souvent son approche du management collectif, sa méthode de construction mentale d’une équipe et son adaptation aux contraintes de haut niveau.

Une logique de réalisme partagé

Le football africain est confronté à des réalités structurelles : infrastructures faibles, ressources limitées, défis logistiques. Dans ce contexte, le réalisme tactique de Deschamps est compris, voire admiré. Il incarne une efficacité que beaucoup cherchent à reproduire.

Sa capacité à faire le maximum avec une équipe parfois amoindrie ou en crise résonne avec les réalités de nombreuses sélections africaines. D’où ce sentiment qu’il est « l’un des leurs », un technicien qui ne mise pas tout sur le spectacle mais sur la victoire.

Liste : Raisons principales de son image positive en Afrique

Palmarès international évident et récent

Vision du football axée sur l’efficacité collective

Capacité à gérer des vestiaires complexes

Sympathie perçue à l’égard des joueurs africains

Stature de leader stable dans un environnement médiatique volatile

Un contre-pied au mérite esthétique

En France, une partie du public attend un jeu flamboyant de l’équipe nationale. Deschamps, avec son approche plus conservatrice, entre souvent en conflit avec cette attente culturelle.

En Afrique, où les conditions de jeu et les attentes sont différentes, l’efficacité est souvent préférée à l’esthétique. Cette différence explique en partie pourquoi Deschamps y est moins critiqué et davantage pris comme modèle d’efficacité.

Un exemple pour les fédérations africaines

Plusieurs fédérations africaines voient en Deschamps un modèle d’organisation : un encadrement stable, une ligne directrice claire, des choix assumés. Son profil est souvent opposé à celui des techniciens instables ou des sélections qui changent d’entraîneur tous les six mois.

Cette stabilité fait de lui un référent dans un contexte où la continuité est rare. Sa durée au poste est d’ailleurs l’une des plus longues parmi les grandes nations du football, ce qui alimente l’admiration de nombreuses instances africaines.

Une reconnaissance amplifiée par les réseaux sociaux

Les plateformes de médias sociaux telles que Facebook, Twitter ou même YouTube jouent un rôle clé dans la manière dont la renommée de Deschamps se façonne en Afrique. Sur ces canaux, les commentaires d’utilisateurs africains sont souvent élogieux, partageant vidéos de conférences, interviews ou moments de match soulignant son calme et sa maîtrise.

Contrairement à la presse française parfois polarisée, les utilisateurs africains apprécient les aspects pratiques de la gestion au sein de l’organisation. Les matériaux éducatifs produits localement modèlent ses techniques pour former les jeunes entraîneurs ou engager et cultiver une vision tactique du football moderne parmi les supporters.

Cette visibilité continue et positive aide à soutenir une perception qui est constante et hors phase avec les débats cycliques français.

Une perception renforcée par le rôle des médias africains

Didier Deschamps est bien connu à travers toute l’Afrique. Des médias comme RTS au Sénégal et RTI en Côte d’Ivoire analysent sa performance avec beaucoup d’optimisme. Dans presque tous les débats télévisés, sa constance est célébrée.

Alors que les journalistes sportifs africains essaient de donner un sens à sa renommée mondiale, les journalistes français ont parfois tendance à être trop critiques sans comprendre à quel point ses réalisations sont incroyables.

Ils insistent aussi sur sa capacité à créer un groupe uni, élément très apprécié dans les contextes où l’instabilité des effectifs est un problème récurrent.

Les journalistes sportifs africains voient en Deschamps un technicien dont le style est en phase avec les réalités africaines : gérer l’incertitude, composer avec des ressources limitées et maintenir un cap clair malgré la pression. Cette couverture médiatique contribue à entretenir une admiration durable, bien au-delà des résultats bruts.

Didier Deschamps est en effet introduit dans les modules de formation d’entraîneurs en Afrique de l’Ouest. Tous ses choix tactiques, sa conduite de groupe ainsi que son adaptabilité aux diverses morphologies des joueurs sont analysés dans les établissements nationaux de sport Sénégalais, Ivoiriens et Burkinabès.

L’enseignement pratique avec les partenaires européens comprend souvent l’analyse de matchs joués sous la direction de Deschamps, qui sont utilisés à des fins pédagogiques. Ces marques de confiance technique officielle lui procurent une notoriété durable, même si ce n’est pas dans l’actualité.

Pour une majorité d’apprentis techniciens africains, son parcours de capitaine champion du monde, devenu sélectionneur champion figure un bel exemple de synergie qui devient progressivement palpable et donc, encourageante.

