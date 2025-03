Prévention des risques professionnels : La CARFO et le ministère de la Fonction publique évaluent les conditions de travail du personnel de santé du CHU-YO

Depuis le 10 mars 2025, des agents de la Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires (CARFO) et du ministère de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale ont mené une mission d’évaluation des conditions de travail du personnel de santé du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo (CHU-YO). Après deux semaines d’inspection, les équipes techniques ont présenté, ce mercredi 26 mars 2025, les constats faits et ont formulé des recommandations au premier responsable de l’hôpital.

La suite après cette publicité

Cette initiative de la CARFO s’inscrit dans le cadre d’un programme annuel visant à prévenir les risques professionnels dans les structures publiques. Selon Hyacinthe Tamalgo, Directeur général (DG) de la Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires (CARFO), face aux dépenses croissantes liées aux réparations des risques professionnels, la structure dont il a la charge mise davantage sur la prévention. « Nous avons estimé qu’il faut mettre l’accent sur la prévention pour pouvoir réduire au maximum la réparation des risques professionnels », a-t-il fait savoir.

En effet, annuellement, elle fait le tour des services publics afin de passer au peigne fin les conditions de travail des agents et au besoin, faire des recommandations. Pour cette année 2025, c’est le Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo (CHU-YO) qui a ouvert le bal de cette mission de contrôle.

Au CHU-YO, les inspections, à en croire le DG de la CARFO, ont concerné 19 services sur la quarantaine que compte l’hôpital. Plusieurs insuffisances, dit-il, ont été relevées, notamment un éclairage inadéquat dans certains bureaux, des conditions d’hygiène insuffisantes et l’absence de fauteuils ergonomiques pour le personnel. De plus, certains agents sont exposés à des risques liés aux équipements médicaux, notamment en imagerie et en dialyse.

Ousmane Néré, le DG du Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Ouédraogo (CHU-YO), a salué cette initiative et réaffirmé son engagement à apporter des corrections aux dysfonctionnements relevés. « Nous avons pris l’engagement d’élaborer une feuille de route qui nous permette de prioriser ces insuffisances et d’y apporter des mesures appropriées pour les réduire de façon conséquente », s’est-il engagé.

Pour Jean Didier Savadogo, responsable du service de la prévention du risque professionnel à la CARFO, ces risques professionnels n’arrangent personne, ni les travailleurs, ni le CHU-YO, ni la CARFO. « L’objectif est de réduire au maximum ces dangers pour garantir un cadre de travail sécurisé. », a-t-il indiqué.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Aurelle KIENDREBEOGO (Stagiaire)

Burkina 24

