Gériatrie : Le taux de réalisation du centre de Ouagadougou estimé à 96 %

publicite

Le ministre de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale, Mathias Traoré ; le ministre de la santé, Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou et le Directeur général (DG) de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO), Hyacinthe Tamalgo ont visité, ce jeudi 20 mars 2025, le centre de gériatrie de Ouagadougou, en construction au quartier Somgandé, dans l’arrondissement 4 de Ouagadougou. Il s’est s’est agi à l’occasion de constater l’état d’avancement des travaux.

La suite après cette publicité

La réalisation du centre de gériatrie a pour objectif de fournir des soins spécialisés aux personnes âgées, contribuant ainsi à l’amélioration de leurs conditions de vie et au renforcement du système de santé publique burkinabè.

Ce projet, construit sur environ 2 hectares, regroupe plusieurs infrastructures importantes telles qu’un bloc de consultation, un laboratoire, un bloc d’hospitalisation, un service de radiologie, un service d’imagerie, un bloc opératoire, un service de kinésithérapie et bien d’autres.

Le ministre de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale, Mathias Traoré, a exprimé sa satisfaction concernant le taux de réalisation des travaux estimé à environ 96 %.« Nous avons pu constater que le délai est expiré en ce qui concerne les travaux, mais il ne reste plus grand-chose à faire pour les finaliser. Nous avons aussi constaté que les livraisons sont presque terminées et ce que nous souhaitons aujourd’hui, c’est que l’ouvrage soit réalisé et livré au plus tard dans le mois de mai », a-t-il indiqué.

Pour Mathias Traoré, il est de notre devoir de prendre soin des personnes âgées d’autant plus qu’elles ont donné de leur sien pour la nation. « Les personnes du 3e âge occupent une place centrale. Il est donc de bon ton pour nous de prendre soin de ces personnes qui ont servi notre nation avec courage et abnégation », a-t-il laissé entendre.

Éric Yao, architecte de l’agence Carrure, chargée de la construction du centre, a rassuré sur la finalisation des travaux dans les nouveaux délais. « S’il n’y a pas de problème majeur, le délai (ndlr, nouveau délai de mai) sera respecté, puisque les travaux sont en cours. Il ne reste plus grand-chose. Donc si on est à 96 % de réalisation, il reste 4 % à faire, et c’est jouable, surtout qu’il n’y a pas de problèmes de financement », a-t-il fait savoir.

Selon Hyacinthe Tamalgo, le Directeur général de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO), ce centre a mobilisé plusieurs milliards de F CFA et la CARFO finance ce projet à hauteur de près de 60 %.

« Nous avons pensé que les personnes âgées, qui constituent une frange vulnérable de la population, méritaient un centre dédié uniquement à elles, et c’est vraiment important. Après avoir servi la nation, après avoir donné leur vie pour la construction du pays, il est légitime qu’elles bénéficient d’un centre spécifique avec toutes les spécialités », a-t-il avancé.

La construction et l’équipement du centre de gériatrie de Ouagadougou sont le fruit d’une convention signée entre le ministère de la santé et la CARFO en 2014.

Tambi Serge Pacôme ZONGO et Aurelle Kiendrébéogo (Stagiaire)

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite