Burkina Faso : Spécial Olympics outille les coachs pour une éducation inclusive à travers le sport

Special Olympics Burkina a tenu un atelier de recyclage des coachs en floorball, football et fitness les 13 et 14 mai 2025 à Ouagadougou. Inscrites, dans le cadre du projet « Promotion et renforcement de l’inclusion dans les écoles primaires du Burkina Faso par la pratique d’activités physiques et sportives unifiées, ces séances ont été lancées le mercredi 14 mai 2025 à Ouagadougou.

Cette initiative vise à renforcer les capacités des encadreurs sportifs afin de mieux intégrer les enfants vivant avec un handicap dans le système éducatif par le biais du sport, à cet effet une trentaine de coachs venus des différentes régions du pays vont bénéficier de ce projet.

À écouter Annick Pickbougoum, directrice nationale exécutive de Special Olympics Burkina, l’activité s’inscrit dans une dynamique de professionnalisation de l’encadrement des disciplines unifiées, où enfants valides et enfants en situation de handicap évoluant ensemble dans des équipes mixtes.

« Nous avons sélectionné, ceux qui sont plus actifs sur le terrain pour encore renforcer leurs capacités. Parce que ceux qui sont là, n’ont fait que le football de par le passé. Mais aujourd’hui on a renforcé leurs capacités non seulement en football, en fitness mais aussi on a ajouté le floorball », a fait savoir Annick Pickbougoum.

Organisée par Special Olympics Burkina Faso, avec l’appui de l’UNICEF comme partenaire technique et financier, cette session de recyclage pour les deux jours, les participants ont bénéficié d’un renforcement technique très concrètement sur plusieurs aspects.

Il s’agit notamment de l’organisation des séances unifiées, de la gestion inclusive des équipes, de l’adaptation des règles de jeu, ainsi que sur les valeurs du leadership et de l’acceptation de la diversité.

Des modules pratiques et des démonstrations ont été également au programme pour mieux outiller les coachs dans l’encadrement des enfants sur le terrain, selon les organisateurs.

C’est un programme, très pratique et nécessaire pour ces enfants en situation d’handicap, aux dires du Directeur provincial de l’éducation préscolaire et non formelle du Kadiogo, Alexandre Yaméogo.

« Je vais saisir l’occasion pour traduire les vives reconnaissances, au nom du ministre au spécial olympics pour ces belles initiatives pour les tout-petits, notamment ces enfants en situation d’handicap. Ici ce que nous constatons, c’est que les activités qui sont menées, prennent en compte ce que nous appelons aujourd’hui, l’éducation inclusive », a salué le directeur provincial.

Présent dans 172 pays, Special Olympics a été lancé en 1968 par Eunice Kennedy Shriver et arrivé au Burkina Faso en 1991. Depuis, à l’international, c’est plusieurs médailles remportées par l’équipe de cette discipline.

