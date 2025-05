Le Burkina Faso et la BAD renforcent leur partenariat pour un développement plus impactant

La Banque africaine de développement (BAD) et le Burkina Faso ont réaffirmé leur engagement pour un développement durable lors de la cérémonie d’ouverture de l’atelier de revue de la performance de leur portefeuille, le mercredi 14 mai 2025 à Ouagadougou. Cet événement stratégique visait à évaluer la mise en œuvre de la stratégie pays 2022-2025 et à définir de nouvelles orientations.

Le Responsable pays de la BAD, Daniel Ndoye, a souligné la coopération solide de plus de cinquante ans, matérialisée par un investissement cumulé de 1 200 milliards de FCFA dans 115 projets clés (agriculture, transports, énergie, santé, éducation, eau et assainissement).

Il a salué les efforts des acteurs ayant contribué à un développement durable et a précisé que cet atelier, en marge d’une mission de haut niveau de la BAD au Burkina Faso, permettrait de « revisiter nos acquis, identifier nos insuffisances et formuler des solutions pragmatiques » pour une efficacité accrue.

Les défis rencontrés dans l’exécution des projets, tels que les retards, les lenteurs dans les passations de marchés et la complexité du contexte sécuritaire, ont été évoqués.

Daniel Ndoye a insisté sur la nécessité d’une « plus grande capacité d’adaptation, d’innovation et de réactivité », rappelant l’adaptation de la BAD au contexte sécuritaire depuis 2020. Il a mis en avant les orientations nationales pour une action plus rapide et efficace et a appelé à des recommandations pratiques pour le succès des opérations.

Abdoul Aziz Soulama, SG du ministère de l’Économie et des Finances, a exprimé la gratitude du gouvernement pour l’appui de la BAD, qui a permis à des millions de Burkinabè d’accéder à des services essentiels. Il a qualifié la revue de la performance du portefeuille (RPPP) d’opportunité pour un suivi conjoint et l’évaluation de la qualité des projets. L’objectif est d’améliorer l’efficacité de la coopération et la performance des projets pour atteindre les résultats de la stratégie pays intérimaire 2022-2025.

Face aux défis économiques, sécuritaires, humanitaires et climatiques, M. Soulama a insisté sur la nécessité d’actions concertées et alignées sur les priorités nationales. « Il est essentiel que chaque projet contribue pleinement aux priorités nationales de développement et aux besoins de nos populations », a-t-il déclaré.

Il a appelé à des échanges approfondis pour identifier les contraintes et y apporter des solutions, réaffirmant l’importance accordée par le gouvernement à la performance du portefeuille comme levier essentiel pour le développement national.

Cet atelier marque donc une volonté commune d’optimiser l’impact des investissements de la BAD au Burkina Faso pour un développement concret et durable au bénéfice des populations. Les conclusions de cette rencontre sont attendues pour orienter les actions futures et renforcer ce partenariat crucial.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

