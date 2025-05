Performances économiques du Burkina Faso : La BAD souligne une trajectoire positive

publicite

La Banque Africaine de Développement (BAD) a réaffirmé son engagement envers le Burkina Faso lors d’un petit-déjeuner de presse organisé le mercredi 14 mai 2025 à Ouagadougou. Cette rencontre a permis de mettre en lumière la dynamique d’une relation de coopération fructueuse, les réalisations concrètes de la BAD sur le terrain, son portefeuille actuel et les perspectives à venir.

« La relation entre la Banque africaine de développement et le Burkina Faso est ancienne et solide. Depuis 1970, notre institution accompagne ce pays dans ses efforts de développement économique et social à travers un partenariat fondé sur la confiance et la coopération », a déclaré d’emblée Nnenna Lily Nwabufo, Vice-présidente du Complexe Développement régional, Intégration et Prestation de services de la BAD.

Ce partenariat de longue date se traduit par un engagement financier significatif. « À ce jour, 115 projets ont été approuvés pour un montant cumulé d’engagements de près de 1,8 milliard de dollars américains », a précisé Mme Nwabufo, soulignant l’ampleur du soutien apporté par la Banque.

Un portefeuille actuel ciblé sur les priorités nationales

Le portefeuille actuel de la BAD au Burkina Faso témoigne de son alignement sur les priorités nationales. « Le portefeuille est actuellement constitué de 21 projets dont le montant global s’élève à 851 millions de dollars », a indiqué la Vice-présidente.

Ces interventions ciblent des secteurs clés pour le développement du pays : « Nos interventions couvrent des secteurs stratégiques tels que les transports (31%), l’agriculture (29%), l’énergie (27%), l’eau et l’assainissement (7%), ainsi que le secteur social (6%), qui sont également au cœur des priorités nationales. » Cette répartition sectorielle illustre la volonté de la BAD de contribuer à une croissance inclusive et durable.

Objectifs de la visite : Renforcer la coopération et préparer l’avenir

La visite de Mme Nwabufo et de sa délégation de haut niveau au Burkina Faso s’inscrit dans une double perspective stratégique. D’une part, elle vise à faire le bilan de la mise en œuvre du Document de stratégie pays intérimaire (DSPi) 2022-2025, aligné sur le Plan d’actions pour la stabilisation et le développement (PASD) du gouvernement burkinabè. Les échanges avec les autorités et les partenaires ont permis d’identifier les forces et les faiblesses de la coopération actuelle.

D’autre part, cette visite prépare le futur cadre d’intervention de la BAD. « La stratégie pays intérimaire 2022-2025 arrive à son terme, et nous souhaitons bâtir un nouveau cadre d’intervention, comme toujours en conformité avec les réalités et les priorités nationales », a expliqué Mme Nwabufo. Dans cette optique, une prolongation d’un an du DSPi actuel a été décidée afin de permettre l’élaboration d’une nouvelle stratégie arrimée au futur référentiel de développement du Burkina Faso.

Des indicateurs de performance encourageants

Lors du petit-déjeuner de presse, Daniel Ndoye, Responsable pays de la BAD au Burkina Faso, a partagé une évaluation positive des indicateurs de performance du pays. « Avec la croissance qui est orientée dans la bonne direction, l’inflation également.

On voit très bien les efforts qui sont faits en matière de mobilisation des recettes et qui font que le pays a présentement le plus haut niveau de ratio recette fiscale sur PIB qu’il y a au niveau de la zone UEMOA. Ce sont des efforts qui sont à saluer », a-t-il souligné.

Il a également mis en avant les progrès réalisés dans le secteur agricole : « En parlant de leviers de croissances, je crois que ce sont des axes à accentuer. La production agricole également qui est une priorité du gouvernement où on a enregistré l’année dernière, une forte hausse de la production agricole de plus de 14%. »

En conclusion de cette rencontre, Mme Nwabufo a réaffirmé l’engagement de la BAD à se tenir aux côtés du Burkina Faso. « Ensemble, nous avons la responsabilité et l’opportunité de transformer les défis en opportunités, de soutenir les ambitions de ce pays courageux et résilient, et de construire un avenir meilleur pour les générations à venir », a-t-elle déclaré.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

