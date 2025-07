Sénégal : Le programme PROVES s’engage à reverdir 6 750 écoles et cultiver l’écocitoyenneté

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Sénégal a officiellement lancé le Programme de Verdissement des Écoles du Sénégal (PROVES), une initiative nationale ambitieuse visant à transformer les environnements scolaires et à inculquer l’éducation environnementale aux jeunes générations. Sur une décennie, ce programme prévoit la plantation de 6 750 000 arbres dans autant d’établissements scolaires, ciblant 6 750 écoles à travers le pays d’ici à 2033.

Piloté par le Centre d’Éducation et de Formation Environnementale (CEFE), une entité du ministère de l’Environnement et de la Transition Écologique, le Programme de Verdissement des Écoles du Sénégal (PROVES) va bien au-delà de la simple plantation d’arbres. Il vise également à sensibiliser 200 000 élèves et citoyens et à former 13 500 enseignants aux enjeux environnementaux.

L’objectif principal est d’ancrer durablement l’éducation à l’environnement dans les programmes scolaires, encourageant les élèves à devenir des acteurs engagés de la préservation de leur milieu. Le ministre de l’Environnement, Daouda Ngom, a insisté sur l’importance de commencer cette éducation dès le plus jeune âge pour former des citoyens éco-responsables.

Lire également 👉 Sénégal : Mercedes Trucks va implanter une unité de montage de camions militaires

Chaque année, 675 écoles devraient bénéficier d’aménagements. Concrètement, le programme prévoit le reboisement des écoles, la création de jardins maraîchers, et des sessions de sensibilisation des apprenants au recyclage et à la collecte des déchets plastiques.

Des supports pédagogiques interactifs et de nouveaux outils éducatifs sont également au cœur de cette stratégie, avec la mise en place de 10 nouveaux outils pédagogiques annuellement jusqu’en 2033. Pour l’année 2024, 62 établissements situés à Dakar, Mbour, Thiès et Tivaouane sont ciblés pour des interventions spécifiques telles que l’installation de pépinières, le reboisement ou l’aménagement d’espaces verts.

Le financement de ce plan est estimé à près de 16 milliards de francs CFA, bien que les sources précisent que le financement n’est pas encore « bouclé ».