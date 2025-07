Sénégal : Mercedes Trucks va implanter une unité de montage de camions militaires

publicite

Le Sénégal a franchi un pas majeur vers le renforcement de sa souveraineté industrielle et la dynamisation de son économie avec la signature d’une convention historique avec le groupe allemand Mercedes Trucks. Cet accord, entériné le 1er juillet 2025 lors d’une audience entre le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, et une délégation de Mercedes Trucks menée par sa patronne, Franziska Cusumano, concrétise l’implantation d’une usine de montage et d’assemblage de camions et de véhicules utilitaires à Dakar. La convention de partenariat avait été signée la veille, le lundi 30 juin, à la Primature.

Dans un premier temps, cette nouvelle usine se consacrera à la production de véhicules militaires, avant d’étendre son activité à des modèles civils. Les premières productions sont prévues dès la fin de l’année 2025, avec le lancement d’une première chaîne de montage. Ce projet ambitieux s’inscrit pleinement dans la stratégie de la multinationale allemande d’implantation en Afrique de l’Ouest et positionne le Sénégal comme un futur hub manufacturier dans la région.

Pour le Sénégal, l’objectif est clair : « assurer à notre pays une autonomie progressive dans la conception, le montage, la maintenance et, à terme, la fabrication de véhicules tactiques adaptés à nos besoins opérationnels », a affirmé le Ministre des Forces armées, Birame Diop.

Le Général Diop a également souligné la volonté du Sénégal d’aller « vite, mais bien » dans cette démarche. Un mémorandum d’entente a d’ailleurs été signé entre le ministère des Forces armées et les sociétés allemandes pour l’assemblage et le montage de véhicules militaires.

L’impact économique et social de ce partenariat est jugé considérable. Le projet s’appuiera fortement sur la main-d’œuvre locale et devrait générer un nombre significatif d’emplois. Jan Weber, directeur commercial de Mercedes Benz Special Trucks, a précisé que « plusieurs centaines d’emplois seront créées très rapidement » dès la fin de cette année, avec un potentiel d’atteindre plusieurs milliers d’emplois à terme.

Pour assurer la qualité de la production et le transfert de savoir-faire, des programmes de formations internationales de premier ordre seront organisés dans les prochains mois afin de constituer un noyau d’ouvriers certifiés.

Franziska Cusumano a qualifié ce partenariat de « moment historique » et a salué la « vision partagée » ainsi que le « leadership sénégalais » qui ont marqué les discussions préparatoires depuis plus d’un an. Cet accord illustre également la qualité de la coopération entre le Sénégal et l’Allemagne, fondée sur la confiance et le respect mutuel.

Ce projet d’envergure s’intègre dans une dynamique plus large, s’inscrivant dans la « Vision 2050 » du Sénégal pour l’industrialisation. Il s’ajoute par ailleurs à un autre projet industriel déjà en cours dans la zone de Mbacké-Touba, visant à produire jusqu’à 1 000 véhicules militaires par an avec un financement de 35 milliards de FCFA. Ces initiatives conjointes marquent une étape décisive vers la mise en place d’une véritable industrie de défense au Sénégal.