Le Mouvement pour la Culture de la Paix et l’Amour de la Patrie lance la 5ème édition des ambassadeurs de paix Awards

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Mouvement pour la Culture de la Paix et l’Amour de la Patrie (MPAP) se prépare à célébrer la 5ème édition des Ambassadeurs de Paix Awards (APA). Cet événement vise à honorer les individus, institutions et organisations qui se distinguent par leur engagement en faveur de la promotion de la paix, du patriotisme et de la cohésion sociale au Burkina Faso.

D’entame, Paul Marie Zoma, président par intérim du MPAP et président du comité d’organisation, a souligné l’objectif de cette conférence de presse. « La présente conférence a pour objectif de vous présenter les grandes lignes de cette 5e édition, d’expliquer les axes thématiques retenus, et de vous dévoiler les innovations majeures qui accompagneront cet événement, avec l’objectif de toujours rendre l’expérience plus impactante et enrichissante. »

Le coup d’envoi sera donné le 31 juillet 2025 avec un panel bilan des quatre éditions précédentes. À écouter les organisateurs, ce panel réunira un éventail d’acteurs clés, incluant des représentants d’institutions, des lauréats des éditions précédentes, des experts de la paix et des partenaires techniques. « L’objectif est de dresser un état des lieux des réalisations et des défis rencontrés au fil des ans », a indiqué Paul Marie Zoma.

Le 1er août 2025, la salle Soleil Levant du SIAO accueillera un dîner gala caritatif et de récompenses des acteurs de paix. Cette soirée prestigieuse sera l’occasion de remettre des trophées et des attestations aux lauréats, et de profiter de prestations artistiques. Un appel à contribution sera également lancé durant le gala afin de constituer une cagnotte qui sera entièrement reversée à l’initiative présidentielle Faso Mêbo, renforçant ainsi l’impact social de l’événement.

La célébration se poursuivra le 2 août 2025 avec la soirée des partenaires et des Ambassadeurs de Paix, consolidant les liens entre les différents acteurs engagés dans la promotion de la paix.

Pour cette 5ème édition, des trophées seront décernés dans huit catégories distinctes, reconnaissant une diversité d’engagements. Le Grand APA. Cette distinction majeure récompense une personne physique ou morale dont l’investissement dans la promotion de la paix, de la cohésion sociale et du vivre-ensemble a eu un impact significatif sur sa communauté à travers des actions concrètes de paix, de rassemblement ou des initiatives sociales.

Outre le Grand APA, les catégories suivantes seront également à l’honneur : l’APA du Patriotisme; l’APA du Leadership; l’APA de l’engagement en faveur de la cohésion sociale et du vivre-ensemble; l’APA de l’Intégration; l’APA de l’AES (Alliance des États du Sahel); l’APA d’honneur. Selon le président par intérim du MPAP, cette 5ème édition se veut également une édition bilan, permettant de mesurer le chemin parcouru et de projeter les ambitions futures du mouvement.

Il est à noter que, depuis sa deuxième édition, l’Assemblée Législative de Transition apporte son soutien au Grand APA avec une enveloppe de 500 000 FCFA, témoignant de l’importance institutionnelle accordée à cette initiative.

Ces Ambassadeurs de Paix Awards continuent de mettre en lumière les efforts remarquables des bâtisseurs de paix au Burkina Faso, encourageant ainsi une culture durable de la paix et du vivre-ensemble.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24