Ambassadeurs de Paix Awards : La 4e édition prévue le 26 juillet 2024

publicite

0 Partages Partager Twitter

Dans sa mission de promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble, le Mouvement pour la Culture de la Paix et l’Amour de la Patrie (MPAP) tiendra la 4e édition des Ambassadeurs de Paix Awards (APA), le 26 juillet 2024. En prélude à cet évènement, le comité d’organisation a déballé les articulations qui meubleront cette présente édition, lors d’un point de presse, le vendredi 5 juillet 2024.

La suite après cette publicité

Quatre ans maintenant, le Mouvement pour la Culture de la Paix et l’Amour de la Patrie (MPAP) a lancé les Ambassadeurs de Paix Awards (APA). Cet évènement faut-il le définir, consacre et récompense les hommes, femmes, les institutions et organisations qui œuvrent pour les idéaux de paix, civisme et de citoyenneté au Burkina.

Prévue le 26 juillet 2024, cette édition, 4e du genre sera donc une tribune de célébrer les acteurs qui font de la paix et la cohésion sociale leur leitmotiv. Pour la présente édition, huit trophées sont en jeu. « Le grand APA, APA du leadership, APA du Patriotisme, APA d’honneur, APA de l’engagement social envers les FDS et VDP, APA de l’intégration, APA de l’AES, APA d’hommage », a énuméré Paul Marie Zoma, vice-président du Mouvement pour la Culture de la Paix et l’Amour de la Patrie (MPAP).

Cette édition s’articulera autour du thème « comment affermir la prise en charge psychologique des forces combattantes et celle de leurs familles ». A entendre le vice-président du MPAP, l’édition présente va mettre un accent particulier sur les forces de défense et de sécurité, qui jours et nuits militent pour que la paix retrouve son trône au Burkina Faso.

« Ils sont engagés à fond pour combattre l’ennemi, pour ne concéder aucun centimètre carré de notre territoire aux forces du mal. Malheureusement, ils subissent des dommages. Il est donc important pour les OSC comme le MPAPA d’initier des actions citoyennes afin d’accompagner les autorités, le gouvernement dans cette guerre de reconquête de l’intégrité de notre territoire », a lancé Paul Marie Zoma.

La cérémonie de récompense des ambassadeurs de paix se tiendra le 26 juillet 2024 à partir de 19 heures à la salle polyvalente de Ouaga 2000. Au programme, il est prévu des dons à des familles de FDS et VDP, un appel à contribution pour le Fonds de Soutien Patriotique, et bien sûr des prestations d’artistes.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite