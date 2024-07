48 heures de l’Étudiant en Sciences Biomédicales à l’Université Saint Thomas d’Aquin : Une contribution vitale en période de crise

publicite

Les étudiants en biologie médicale de l’Université Saint Thomas d’Aquin (USTA) organisent du 5 au 6 juillet 2024, les 48 Heures de l’étudiant en Sciences Biomédicales pour valoriser et discuter des contributions des technologistes biomédicaux au système sanitaire en Afrique et plus particulièrement au Burkina Faso. Cette rencontre réunit des étudiants, des professionnels de la santé, pour une série de conférences et d’activités enrichissantes.

La première édition des 48 Heures de l’Étudiant en Sciences Biomédicales à l’Université Saint Thomas d’Aquinet se tient autour du thème « Contribution du technologiste biomédical au système sanitaire en Afrique et au Burkina Faso dans un contexte de crise sécuritaire ». Selon Clémence Houssoukpoé, Présidente de l’Association des étudiants en biologie médicale de l’USTA, l’occasion est belle pour valoriser le technologiste biomédical.

« L’objectif première de cette activité, c’est vraiment de valoriser le technologiste biomédical. Etant étudiants en biomédical, nous voulons mettre en lumière cette filière et prouver qu’au-delà de la médecine, de la pharmacie et autres filières de santé, il y a également les technologistes biomédicaux qui font un travail remarquable pour soutenir le système sanitaire », a-t-elle déclaré.

Également, ce fut un cadre pour discuter des rôles des technologistes biomédicaux essentiellement au Burkina Faso surtout dans un contexte de crise sécuritaire. « Le rôle du TBM concrètement c’est de pouvoir faire des analyses et également permettre aux biologistes d’interpréter les résultats de ses analyses pour orienter le médecin dans ses prises de décisions pour la prise en charge des malades » a affirmé le Dr Sibidou Yougbaré, Conférencier et Chercheur à l’Unité de Recherche Clinique de Nanoro.

Le parrain Barthélémy Zoma reconnait la nécessité d’accompagner les étudiants dans cette dynamique qui selon lui est salutaire et leur permettra d’être bien orientés pour leurs choix futurs. « J’ai accepté de parrainer l’activité parce que je suis à la base technologiste biomédical.

Je maitrise toutes les péripéties qu’on peut traverser. Je sais que les étudiants ont besoin d’encouragements, je sais qu’ils ont aussi besoin d’être orientés par rapport aux options à prendre pour leur avenir » a-t-il souligné.

Wendnekôta Gédéon SANGO (stagiaire)

Pour Burkina24

