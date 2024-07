La réception d’argent international via Orange Money et Ecobank Burkina désormais possible

publicite

0 Partages Partager Twitter

Orange Money Burkina Faso et Ecobank Burkina ont paraphé un partenariat annonçant leur nouveau service de réception d’argent international le jeudi 4 juillet 2024 à Ouagadougou. Le but de cette convention est de permettre aux clients Orange Money Burkina Faso de recevoir des fonds depuis divers pays à travers le monde.

La suite après cette publicité

Désormais, les clients peuvent recevoir leurs fonds directement sur leur compte Orange Money depuis des pays tels que les États-Unis, la Belgique, le Canada, l’Allemagne, l’Italie, l’Arabie Saoudite et bien d’autres pays cela, grâce à la nouvelle collaboration entre Orange Money Burkina Faso et Ecobank Burkina.

L’information a été partagée par Alimata Touré/ Yao, la Directrice Générale de Orange Money qui a assuré que le nouveau service permettra une réception rapide et sécurisée des fonds, offrant ainsi aux clients une tranquillité d’esprit.

En effet, à travers ce partenariat Orange Money Burkina Faso et Ecobank donnent la latitude à leurs clients respectifs de faire des transactions en toute rapidité et de façon fluide. « Ce projet est une belle opportunité que nous offrons à nos clients en commun Ecobank et Orange Money Burkina Faso. A partir d’aujourd’hui, ils peuvent recevoir de l’argent de pratiquement 205 pays du monde », a-t-elle soutenu.

D’ailleurs, elle a expliqué que la procédure de réception d’argent international via Orange Money Burkina Faso est des plus simples. « Dès que la personne aux États-Unis envoie à partir de cet opérateur qu’on appelle TAP TAP send, je reçois cela directement dans mon compte Orange Money comme un transfert normal que j’ai reçu sur le plan national et je peux en jouir comme je veux. Je peux faire des paiements marchands ou faire un retrait pour avoir du cash », a clarifié Alimata Touré/ Yao.

Nonobstant, elle a rassuré que le client perçoit gratuitement l’argent de l’international sans des frais connexes. Cette facilité de réception d’argent de l’international est possible grâce au rôle de garant que va jouer Ecobank auprès des régulateurs. De ce fait, Noélie Cécile Tiendrébéogo Directrice Générale de Ecobank Burkina a exprimé sa satisfaction quant au nouveau partenariat qui lie Ecobank à Orange Money Burkina Faso, une chose qui va offrir beaucoup de facilités aux clients.

« Nous parlons de transferts internationaux et nous sommes dans un domaine qui est extrêmement régulé. Ecobank agit en tant que sponsor du point de vue de la régulation. Notre structure donne la garantie au régulateur que tous les transferts qui vont venir sont des transferts qui vont se faire dans les règles de l’art. C’est-à-dire qui vont se faire dans le respect strict de la règlementation », a-t-elle insisté.

La réussite du nouveau service de réception d’argent de l’international est également une réalité grâce au partenariat entre Orange Money et Terrapay qui évolue dans le domaine des transferts internationaux d’argent.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite