Cameroun : À 92 ans, Paul Biya compte briguer un nouveau mandat présidentiel

Le président camerounais Paul Biya, 92 ans a officiellement annoncé sa candidature pour un nouveau septennat. L’élection présidentielle est fixée au 12 octobre 2025. L’annonce a été faite le dimanche 13 juillet 2025 sur son compte X.

Dans sa déclaration, Paul Biya a justifié sa décision par sa détermination à servir le peuple camerounais et à surmonter les défis du pays. Il a également cité les « appels nombreux et insistants des dix régions de notre pays et de la diaspora » comme facteurs influençant sa décision.

« Soyez assurés que ma détermination à vous servir est à la mesure de l’acuité des défis auxquels nous sommes confrontés. Ensemble, il n’est pas de défis que nous ne puissions surmonter », a-t-il affirmé.

Paul Biya dirige le Cameroun depuis 1982, après avoir été Premier ministre dès 1975. Avec 43 ans au pouvoir, il n’a jamais perdu une élection présidentielle. S’il remporte ce scrutin, il approcherait les 100 ans à la fin de son mandat.