Contribution de tous à la reconquête du Burkina Faso : Roger Wango veut remonter le moral des troupes à travers un concert live le 16 août

Dans le cadre de l’initiative « Music For Peace », l’artiste burkinabè Roger Wango tient un concert live le 16 août 2025 au Stress Out, à Ouaga 2000. Tête d’affiche de cet événement, l’artiste entend, à travers l’association de son image à une cause noble, participer au processus de reconquête du territoire national par la musique. Les détails de ce concert purement live d’une durée de 2 heures ont été présentés ce mardi 12 août 2025.

Dans un contexte où le Burkina Faso fait face à des défis sécuritaires, fédérer les énergies autour des valeurs de résilience et d’unité devient une nécessité, selon les acteurs culturels. C’est également la conviction de l’Everest Institute Ouaga, qui a annoncé ce concert entièrement live, avec pour tête d’affiche Roger Wango, l’un des doyens de la musique burkinabè.

L’événement est prévu le 16 août 2025, au Stress Out de Ouagadougou, à partir de 20 h GMT. Pour l’artiste, c’est le moment de galvaniser les FDS et les VDP à travers ce que chacun sait faire de mieux, dans ce contexte de reconquête du territoire national.

« Je crois que chaque chose a son temps, comme on le dit. C’est un projet qui dure depuis trois ans. On s’est dit que c’était le moment de redonner de l’espoir, de la combativité, et de l’amour à ceux qui sont au front et compagnie. On s’est dit que c’était le moment », a introduit Roger Wango, avant d’ajouter : « Après le concert, un geste en faveur des personnes en situation de vulnérabilité est également inscrit dans ce projet ».

En plus de sa prestation de plus d’une heure, le concert de plusieurs autres figures de la musique burkinabè est au programme de « Music For Peace ». Il s’agit notamment de Floby, Zêdess, Smarty, Ismo Vitalo et bien d’autres grands noms.

Sur le volet artistique, Roger Wango a rassuré que tout est mis en œuvre pour que le public, quel que soit son âge, puisse s’y retrouver. « Moi, je gère l’artistique. Ce qui me préoccupe, c’est de faire un bon concert, que les musiciens soient au top.

Ça va être du tonnerre. Ça fait plus de trois semaines qu’on répète. J’ai mon public, eux aussi ont le leur, donc ça va faire plusieurs générations qui vont se retrouver au soir du 16 août », a promis la tête d’affiche.

Roger Wango est un chanteur burkinabè de reggae populaire depuis les années 1980. Connu pour son style musical qui allie tradition et modernité, il est considéré comme l’un des grands noms de la scène burkinabè.

Ce concert, organisé par Everest Institue Ouaga se présente pour lui comme une annonce de la célébration de ses 40 ans de carrière en 2026. Le prix d’entrée est fixé à 5 000 F CFA. Les billets sont disponibles chez Everest, au Stress Out, ainsi qu’au numéro 75 77 78 79.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24