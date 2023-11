Musique : Kisto Koinbré célèbre ses 50 ans de carrière autour d’un concert géant

publicite

Cela fait un demi-siècle que l’artiste musicien burkinabè Kisto Koinbré berce des générations de ses belles mélodies. Pour célébrer ces longues années de carrière, l’artiste a offert un grand concert à ses mélomanes, le vendredi 3 novembre 2023, à Ouagadougou.

1971-2023, soit exactement 52 ans que l’artiste musicien Kisto Koinbré a fait de la musique son premier compagnon. Avec 37 albums dans sa discographie, il est celui-là même qui a distillé de belles mélodies à de nombreuses générations. Ami pour certains, source d’inspiration pour d’autres, Kisto Koinbré est aujourd’hui un baobab de la musique burkinabè.

Pour célébrer ces longues années de durs labeurs, l’artiste a réuni ces fans autour d’un concert géant dans la soirée du vendredi 3 novembre 2023. Une occasion pour lui de témoigner sa gratitude à tous ceux qui l’ont accompagné pendant ces années.

« Je suis content aujourd’hui, parce que depuis qu’on a commencé la musique, beaucoup qui faisaient la musique comme moi, qui étaient forts que moi ne sont plus là, ou sont décédés. Donc je suis très heureux d’être là aujourd’hui. Merci à tous ceux qui m’ont soutenu depuis le début de ma carrière », a lancé l’artiste Kisto Koinbre.

Pour rendre cette soirée mémorable, des grandes figures de la musique burkinabè ont été de la partie. Une occasion pour ces derniers de témoigner sur la personne de Kisto Koinbré.

« C’est quelqu’un, on se connait depuis les années 78. En 87 on a fait la production ensemble et on est resté ensemble jusqu’aujourd’hui. C’est une grande joie qui m’anime de fêter ses 50 ans de carrière avec lui », a témoigné l’artiste Wango Roger.

Même son de cloche chez l’artiste musicienne Amity Meria. Ayant effectué le déplacement pour soutenir la légende Kisto Koinbré, elle ne tarit pas d’éloges envers lui. « Je suis très très fière de lui. Au-delà de la musique, nous sommes comme des frères, et depuis mes débuts jusqu’aujourd’hui, il fait partie des personnes qui m’ont soutenue. Aujourd’hui c’est comme une bénédiction qu’il puisse fêter ses 50 ans de musique. Je suis en union de prière avec lui », a lancé la diva de la musique Burkinabè Amity Meria.

Après plus de 50 ans de carrière, l’artiste n’entend pas raccrocher avec le micro, mieux, il voit en cela le début d’une autre carrière. « Des albums sont en cours », a-t-il confié.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

