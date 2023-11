Impulsion d’une dynamique nouvelle au Burkina Faso : Une table-ronde ouverte à Ouagadougou

publicite

A l’initiative de leaders/acteurs se revendiquant de la nouvelle génération et de toutes obédiences, une « table-ronde nouvelle génération du Burkina Faso » a été ouverte ce samedi 4 novembre 2023 à Ouagadougou. Objectif, « créer un cadre de concertation entre des citoyens, des personnes ressources, des structures corporatrices, des mouvements sociaux afin de consigner les préoccupations du peuple et de les traduire en proposition d’actions ».

Deux jours durant, soit du 4 au 5 novembre 2023, sous la thématique « Accomplir ensemble notre mission générationnelle de libération et de refondation du Burkina Faso », des leaders et acteurs se revendiquant de la nouvelle génération et de toutes obédiences réfléchiront à « poser les fondamentaux d’une jeunesse débarrassée de conflits pour projeter une dynamique nouvelle d’une génération unie autour de la transition par et pour l’intérêt supérieur de notre nation ».

Aristide Ouibga, Président du comité d’organisation (PCO) de la table-ronde, revenant sur l’initiative de cette table-ronde, a laissé entendre qu’il s’agit d’un regroupement d’associations, de mouvements à l’effet de penser au présent et au futur du Burkina Faso.

« C’est une réflexion avec beaucoup de documentations qui doivent pouvoir ressortir des travaux sur entre autres thèmes phares la sécurité, l’économie et la gouvernance politique», a-t-il expliqué.

Il sera ainsi fait des présentations des différents thèmes afin, dit-il, de permettre aux participants de pouvoir réagir et de faire des propositions. L’idée étant « de pouvoir recueillir, avec ce qui a été recueilli (ndlr, propositions) au niveau des provinces et voir ce que le peuple veut pour son futur, pour cette transition ».

Il est attendu au terme de ces 2 jours de travaux, un mémorandum qui sera transmis aux autorités de la transition.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

