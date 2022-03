Burkina Faso : 8-Mars avec Amity Méria, la diva toujours brillante

0 Partages Partager Twitter

Depuis les années 1991, elle égaie les générations avec sa musique. Connue pour sa voix sublime, elle charme ses mélomanes. Dramé Mariam, plus connue par son nom d’artiste Amity Méria, n’est plus un visage à présenter dans la sphère musicale burkinabè. 30 ans, de carrière au compteur, elle enregistre 8 albums et plus de 150 titres, le tout couronné par des trophées nationaux comme internationaux. La diva fait un feedback sur ses 30 années de carrières, dans les lignes qui suivent…

Burkina 24 : que retenir de vos 30 ans de carrière ?

Amity Méria : C’est rendre juste grâce à Dieu pour ces 30 ans. C’est dire merci à toutes ces personnes qui m’ont soutenue depuis le début jusqu’aujourd’hui. C’est 8 albums, 1 single plus de 150 chansons, voici globalement ce que j’ai pu réaliser.

Burkina 24 : Qu’est-ce qui vous a marqué pendant ces 30 années dans la musique ?

Amity Méria : Disons que la musique c’est quelque chose de passionnant, c’est la passion qui m’a toujours guidée. C’est un métier où on est chaque fois à la recherche de l’harmonie, avec les musiciens, ça fait que même dans la vie on est obligé d’être à l’écoute des gens. C’est un métier qui m’a forgée à écouter mon prochain, à essayer de chercher l’harmonie partout, et avec tout le monde, voilà globalement ma vie d’artiste.

Burkina 24 : Quel était le message derrière la célébration de vos 30 ans de carrière ?

Amity Méria : C’était juste une pause justement pour remercier la presse, pour remercier les musiciens, pour remercier surtout mes fans et mes partenaires. Je crois que c’était normal de s’arrêter pour dire merci et rendre grâce à Dieu. J’ai placé la célébration sous le signe de la diaspora parce que l’Afrique et le Burkina ont une diaspora très très forte.

Je rends hommage à la diaspora parce que c’est grâce à cette diaspora que des liens sont tissés avec nos pays d’accueil où nous partons souvent en spectacle. C’est grâce à cette diaspora que les autres nous voient et nous invitent sur d’autres festivals, donc la diaspora reste un lien fort pour l’émergence de la culture africaine, de la culture burkinabè et dans le monde. C’est la raison pour laquelle j’ai voulu particulièrement rendre hommage à cette diaspora.

Burkina 24 : Quel est le bilan de ces 30 années de carrière ?

Amity Méria : On ne peut pas parler de bilan en tant que tel, c’est un parcours qui est là, on l’a mené jusqu’à un moment, donc je considère ça comme une étape. Je ne peux pas faire de bilan, c’est vrai que dans tout métie il y a des hauts et des bas, en musique également, c’est vrai qu’il y a eu des moments de grand bonheur et des moments de difficulté, mais tout compte fait, l’essentiel est de continuer d’avancer, de continuer de poursuivre sa passion et son rêve, je crois que c’est le plus important.

Burkina 24 : les difficultés rencontrées pendant ces longues années de carrière ?

Amity Méria : comme dans chaque domaine, les difficultés sont partout. Mais grâce à Dieu et avec mon équipe on a toujours su surmonter les dures étapes. Voilà ce que ça donne aujourd’hui.

Burkina 24 : Quelle sera la suite de votre carrière ?

Amity Méria : On a des invitations par ci par là, pour toujours la célébration de ces 30 ans, on s’est donné pour objectif de donner 30 concerts, on a déjà commencé au Burkina ici, bientôt à l’extérieur et même hors du continent. Donc c’est de continuer la marche.

Burkina 24 : Votre dernier mot

Amity Méria : je remercie mon staff, les hommes de médias, qui ne cessent de m’accompagner. Je prie surtout que la paix revienne au pays, les déplacés internes vont regagner leurs bercails et que tout devienne comme avant…

Propos recueillis par Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24