Produire burkinabè, nourrir burkinabè : Le rôle clé de la station de Farako-Bâ

publicite

0 Partages Partager Twitter

Des journalistes, communicateurs, activistes et influenceurs ont fait une immersion à la Station de recherche de Farako-Bâ, située à 10 Km de la ville de Bobo-Dioulasso, dans la région de Guiriko, sur la route nationale 07. Tenue à la suite d’un atelier d’information sur les initiatives présidentielles, cette immersion leur a permis de voir la concrétisation de ce qui leur a été partagé comme information, notamment sur l’Initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire (IP-P3A).

Produire localement du riz ; réduire les importations alimentaires ; moderniser l’agriculture et l’élevage. Telles sont, entre autres, les objectifs poursuivis par l’Initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire (IP-P3A), selon le Dr Kadougoudiou Abdourasmane Konaté, Coordonnateur national de l’IP-P3A.

L’IP-P3A est l’une des six Initiatives présidentielles pilotées par le Bureau national des grands projets du Burkina (BN-GPB), rattaché à la Présidence du Faso.

Pour l’atteinte de ses objectifs, l’Initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire (IP-P3A) n’hésite pas à faire feu de tout bois. Dans cette dynamique, elle se sert d’acquis de plusieurs entités réputées pour leur savoir-faire. Parmi elles, la station de recherche de Farako-Bâ.

Là-bas, en effet, explique Soumana Koné, ingénieur agronome, l’on fait de la recherche agricole de façon générale et l’on utilise également des parcelles pour la production de semences de prébase et de base. « La semence de prébase, ce sont les toutes premières catégories de semences qui vont de la G1 à la G3. La semence de base, c’est la 4e catégorie de semences, la G4 », rappelle M. Koné.

Il indique plus particulièrement que sur ledit site, dans le cadre de l’IP-P3A, il est dédié une parcelle de presque 15 hectares de maïs où il est produit de la semence de prébase pour pouvoir ravitailler en semences de base. Le site, dit-il aussi, comprend des parcelles de production de semences de niébé, des parcelles de production de semences de tournesol.

A côté, ajoute-t-il, nous faisons autres choses. « Il y a le riz que nous produisons au niveau de la station de Banfora, à Bama et sur d’autres sites dans la province du Houet. Nous faisons aussi du blé en saison sèche-froide », fait-il comprendre.

Actuellement, informe M. Koné, nous sommes en train de voir si on peut trouver des variétés de blé qui puissent s’adapter en saison des pluies pour permettre à un grand nombre de producteur qui puisse s’engager dans la production de blé.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

Encadré (Présentation de l’Institut de l’environnement et de recherches agricoles INERA/ Farako-Bâ)

L’Institut de l’environnement et de recherches agricoles de Farako-Bâ est l’un des plus grands centres de recherche en matière agricole. Situé dans la partie du pays dit “grenier du Burkina”, le centre de Farako-Bâ couvre à lui seul quatre (4) régions et treize (13) provinces.

Le centre couvre trois (3) provinces de la région des hauts bassins, quatre (4) provinces de la boucle du Mouhoun, deux (2) provinces de la région des cascades et quatre (4) provinces de la région du Sud-Ouest.

Le centre gère cinq programmes à savoir le programme riz et riziculture ; le programme gestion des ressources naturelles/systèmes de production ; le programme culture maraicher ; le programme coton et le programme monogastrique.

Au-delà des cinq programmes, le centre de Farako-Bâ gère le département national de spécialisation en fruits et légumes. Dans ce département, les activités sont organisées autour de thèmes de recherche concernant trois cultures, mangue, oignon et tomate. Les départements, les programmes et le Centre national de spécialisation en fruits et légumes sont des unités de programmation, de coordination, d’exécution, de gestion scientifique et de développement.

Construit sur un terrain d’une superficie de 475 hectares, le centre de Farako-Bâ accueille plus de 200 chercheurs. Il comprend deux stations secondaires (Niangoloko et Banfora) et huit antennes qui sont à Balla, Dindéresso, Vallée du Kou, Sindou, Djiguèra, Houndé et Dano.

La principale mission du centre de Farako-Bâ est de servir de cadre de programmation et d’exécution des programmes de recherche dans les domaines agricole et environnementale. Pour ce faire, le centre doit fournir aux chercheurs l’encadrement et l’appui nécessaires à leurs travaux. Ensuite, il a pour mission de valoriser les résultats de la recherche et la création des unités de production. Ces unités sont chargées de produire et de commercialiser les produits de la recherche.

Enfin, le centre doit promouvoir une recherche orientée vers une gestion durable des ressources naturelles. Assurer un appui technique au développement agricole, environnemental et forestier, y compris par des études et le suivi d’exécution de projets.

TSPZ

Burkina 24