Dédougou : Détenus et militaires, double force pour l’autosuffisance alimentaire

Dans le cadre de l’Initiative Présidentielle pour la Production Agricole et l’Autosuffisance Alimentaire (IP-P3A), les détenus de la Maison d’Arrêt et de Correction de Dédougou et les soldats du 51e Régiment d’Infanterie Commando sont mobilisés pour les travaux agricoles. La production n’est pas seulement végétale, elle inclut aussi l’élevage. Le jeudi 17 juillet 2025, une équipe du Bureau National des Grands Projets du Burkina (BN-GPB) est allée constater sur place l’avancement de ces projets.

Au site agricole pénitentiaire de Kamandena, l’investissement de l’Initiative Présidentielle pour la Production Agricole et l’Autosuffisance Alimentaire (IP-P3A) est clairement visible. Un périmètre de 4 hectares clôturés a été aménagé et équipé de forages, bassins, surpresseurs et châteaux d’eau, ainsi que de systèmes d’irrigation laser spray.

L’Inspecteur de sécurité pénitentiaire Tahirou Karambiri, Directeur adjoint de la MAC de Dédougou, a confirmé que ces 4 hectares ont été «réalisés grâce à l’initiative présidentielle» sur un total de 19,5 hectares que compte le site.

La production, qui s’étend sur les saisons pluvieuse et sèche, a déjà donné des résultats encourageants. Pour la récente saison sèche, le site a récolté 5 tonnes de maïs sur un hectare et 700 kg d’oignons sur 600 mètres carrés.

L’Inspecteur Karambiri a précisé que les travaux sont principalement assurés par 23 détenus, dont beaucoup bénéficient du programme de Travaux d’Intérêt Général (TIG).

Parallèlement, la caserne du 51e Régiment d’Infanterie Commando se concentre sur l’élevage. L’Adjudant Simporé Mahamadi, du 51e RIC, a présenté les réalisations. «Au stade d’aujourd’hui, c’est surtout les installations de poulailler et de bergerie.

On a reçu 1057 têtes de volailles, des moutons et chèvres», dit-il. La caserne a déjà accueilli 1057 têtes de volailles, des moutons et des chèvres aussi. ça évolue bien», a-t-il affirmé.

Bien que le site agricole du 51e RIC ait rencontré un souci technique, l’Adjudant Simporé a insisté sur l’apprentissage tiré de cette expérience. «On a beaucoup appris de ce qui n’a pas marché».

Les infrastructures sur les deux sites, forages, bassins, surpresseurs, châteaux d’eau, aménagements de 4 hectares chacun avec clôtures et systèmes d’irrigation laser spray, sont le fruit direct de l’IP-P3A. Ces investissements permettent une production structurée dans l’optique d’améliorer l’alimentation des détenus et des soldats, tout en générant des surplus pour la population.

La mission du BN-GPB, qui a débuté le 13 juillet et s’est achevée le 19 juillet 2025, a ainsi pu constater l’effectivité de l’IP-P3A à Gaoua, Diébougou, Banfora, Bobo-Dioulasso, Baporo et Dédougou, marque d’une mobilisation collective pour l’autosuffisance alimentaire au Burkina Faso.

Akim KY

Burkina 24