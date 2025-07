Initiative présidentielle à Banfora : Des militaires engagés à produire malgré le défi de l’espace

publicite

0 Partages Partager Twitter

Après Gaoua et Diébougou, la mission de suivi du Bureau National des Grands Projets du Burkina (BN-GPB), en collaboration avec la Direction Centrale du Génie Militaire (DCGM) et la Direction Générale de l’Administration Pénitentiaire (DGAP), a posé ses valises à Banfora le mardi 15 juillet 2025. Cette étape s’inscrit toujours dans le cadre de l’Initiative Présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire (IP-P3A), visant à dynamiser la production alimentaire au sein des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et des établissements pénitentiaires.

À Banfora, c’est au sein du 24e régiment Interarmes (RIA) que l’initiative prend forme. Contrairement aux sites précédents, la superficie aménagée est d’environ un hectare, une adaptation due au manque d’espace disponible pour les quatre hectares initialement prévus. Malgré cette contrainte, l’engagement reste intact.

L’aménagement a débuté il y a six mois, et un premier cycle de production, notamment de tomates, a déjà été mené. Pour la saison humide actuelle, les cultures prévues incluent l’oignon et les aubergines, et autres productions.

Le Lieutenant Soulga Yacouba, commandant d’unité au 24e RIA de Banfora, a confirmé l’engagement de ses troupes à produire. «Il y a environ un hectare. Et aussi, on cultive presque tout à l’intérieur. On cultive des aubergines, du maïs, de l’oignon, etc. Et aussi, il y a des arbres fruitiers aussi qu’on y a plantés. Il y a parmi nous des gens qui s’y connaissent dans l’agriculture. Et c’est ces éléments volontairement qui s’en occupent», a-t-Il souligné.

Bien qu’une première récolte n’ait pas donné les résultats escomptés en raison d’aléas initiaux, le Lieutenant Soulga Yacouba reste confiant quant au potentiel d’amélioration de la production grâce aux nouveaux aménagements. Il a affirmé que les récoltes seront affectées à la cuisine de la caserne pour améliorer le menu des soldats casernés.

La principale difficulté exprimée par le commandant est la taille limitée du terrain. Il a formulé une doléance. «Si on gagne, un autre aménagement plus vaste que ça, ça va beaucoup en tout cas aider».

Il a également expliqué que le camp avait récemment acquis un nouvel espace plus vaste, et il espère que l’initiative pourra y aménager les quatre hectares initialement prévus, puisque l’aménagement actuel se situe sur un terrain destiné aux bureaux du garnison.

La mission de suivi du BN-GPB se poursuivra jusqu’au 19 juillet, avec des visites prévues à Bobo-Dioulasso, Baporo et Dédougou.

Akim KY

Burkina 24