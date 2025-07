BEPC 2025 : L’excellence scolaire célébrée par Orange Burkina Faso à travers  « O’arrosage »

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le dimanche 13 juillet 2025, Orange Burkina Faso a une nouvelle fois mis à l’honneur l’excellence éducative en célébrant les meilleurs élèves du Brevet d’Études du Premier Cycle (BEPC) lors de son événement dénommé « O’arrosage ». Cette initiative vise à magnifier les efforts des jeunes talents et à souligner l’importance cruciale de l’éducation pour le développement national.

La soirée de célébration a été riche en émotions et en divertissements. Entre jeux, compétitions de danse et prestations artistiques, les lauréats ont profité d’un dîner festif, clôturé par la remise d’attestations et de cadeaux.

Orange Burkina Faso a ainsi salué le mérite de ces jeunes prodiges, leur offrant une reconnaissance bien méritée après une année scolaire intense.

Hamidou Savadogo, Responsable du Wholesale et du Roaming à Orange Burkina Faso, a souligné l’objectif de l’événement. « C’est une opportunité qu’Orange offre aux meilleurs élèves de se retrouver, de partager et de communier entre eux après les examens. C’est aussi de bon ton pour accompagner ces nouveaux brevetés, afin qu’ils se sentent célébrés après une année scolaire bien remplie »

La sélection des lauréats s’est faite sur la base d’un formulaire adressé à tous les brevetés ayant une moyenne supérieure égale à 12 sur 20. Les élèves inscrits ont été célébrés en fonction de leur mérite scolaire, reconnaissant ainsi leurs efforts et leur persévérance. Parmi les jeunes talents mis en avant, Aflé Zountchemin Angélique s’est particulièrement distinguée avec une moyenne de 18,43.

Visiblement émue, la lauréate a exprimé sa joie et sa gratitude. « Je suis très heureuse, je suis fière de moi. J’aimerais vraiment remercier mes parents qui m’ont beaucoup soutenue dans toutes les épreuves, mes enseignants du Gabriel Taborin. C’est vrai que ce n’était pas facile, mais on a fini par arriver. À Orange qui nous célèbre ce soir, je leur dis un grand merci d’être toujours à nos côtés. » Aflé Zountchemin Angélique a reçu, en plus de son attestation, un téléphone et des gadgets.

Après le succès de cette édition dédiée au BEPC, Orange Burkina Faso a annoncé son intention de célébrer également les lauréats du Baccalauréat.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24