« LONA MOTO » : Arthur Sawadogo remporte une moto scooter grâce à la LONAB

publicite

0 Partages Partager Twitter

La Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) a récompensé le gagnant de son jeu baptisé « Lona Moto » ce vendredi 18 juillet 2025 à Ouagadougou. Cette fois-ci, c’est Arthur Sawadogo, un technicien en électricité, qui, après 28 tentatives, est reparti avec une moto scooter d’une valeur d’un million cinq cent mille francs. Cette initiative de la LONAB vise à diversifier ses offres et à proposer des gains concrets et utiles, tout en renforçant la confiance de sa clientèle.

À travers des tickets de 300 FCFA de la Loterie Nationale Burkinabè (LONAB), plusieurs possibilités s’offrent aux parieurs. Au-delà des gains en espèces, la possibilité de recevoir une moto est l’autre alternative offerte par « Lona Moto ». Ce vendredi 17 juillet 2025, c’est Arthur Sawadogo qui est réparti avec ce gain grâce à un ticket de 300 FCFA.

En effet, après 28 tentatives et grâce aux conseils d’un ami, ce technicien en électricité a eu les trois motos alignées sur le ticket, faisant de lui l’heureux élu de cette initiative et repartant avec une moto d’une valeur de 1 million 500F CFA. À l’écouter, bien qu’il ne soit pas un fervent joueur, ce résultat est le fruit d’une persévérance.

« Je joue un peu rarement, mais je joue quand même souvent. Ce jour-là, c’est un ami qui m’a poussé à jouer. Il a joué plus de 10 tickets sans gagner, et moi, j’ai gagné après 28 tickets. Je vais naturellement rouler cette moto. Je suis heureux d’être parmi les gagnants de ce jeu », a déclaré Arthur Sawadogo, l’élu du jour.

C’est donc un gain au bout d’une persévérance, selon Mahamady Dembega, chef de service commercial, au nom du directeur du centre de la LONAB. « Il faut oser pour gagner. Il faut toujours tenter sa chance. Nous avons remis tellement de lots dans les provinces et à Ouagadougou. Ce que je veux dire aux parieurs, c’est d’avoir toujours confiance en la LONAB. Nous payons en public pour que les gens aient confiance et sachent qu’on peut réellement gagner à la LONAB », a-t-il expliqué.

Il a ensuite lancé un appel à la population à ne pas douter de parier car, selon lui, la LONAB n’a plus rien à prouver quant à la réception des gains. « Tous les produits de la LONAB, si tu gagnes, tu es sûr d’avoir ton gain. Nous sommes là pour vous et vice versa. Continuez d’avoir confiance car avec la LONAB, on ne perd jamais. Nous allons continuer à faire des heureux élus », a-t-il insisté.

Lire aussi 👉: Kiendrébéogo Barthélémy enfourche une moto de 1,5 Million F CFA gagnée grâce à LONA MOTO

Le principe de ce jeu, LONA MOTO, repose sur un mécanisme simple et accessible : il suffit de gratter un ticket à 300 FCFA et de découvrir trois symboles identiques de moto pour remporter le gros lot. Ces tickets sont disponibles auprès des agents de vente agréés de la LONAB ainsi que dans les clubs PMU’B.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24