Kiendrébéogo Barthélémy enfourche une moto de 1,5 Million F CFA gagnée grâce à LONA MOTO

publicite

La Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) a remis une moto scooter d’une valeur de 1 500 000 FCFA à Kiendrébéogo Barthélémy, l’heureux gagnant du jeu « LONA MOTO ». Cet employé de commerce a remporté ce lot grâce à sa participation à ce nouveau jeu de la LONAB, une initiative visant à diversifier les offres et à proposer des gains concrets et utiles à sa clientèle.

La suite après cette publicité

La chance a souri à Barthélémy Kiendrébéogo grâce à un simple ticket à gratter de 300 FCFA, en participant à la Tombola Minute Plus du jeu. Il a reçu les clés de sa nouvelle monture le mardi 13 mai 2025 à l’agence LONAB Ouaga 1, située à Wemtenga.

« Aujourd’hui on m’a donné un prix, je suis reconnaissant et j’exhorte les populations à continuer à jouer car on ne connait pas les plans de Dieu. J’ai joué 300 FCFA un samedi et j’ai gagné ce grand lot », a-t-il confié.

Le jeu LONA MOTO, lancé il y a quelques mois, repose sur un mécanisme simple et accessible : gratter un ticket à 300 FCFA et découvrir trois symboles identiques de moto pour remporter le gros lot. Ces tickets sont disponibles auprès des nombreux agents de vente privés de la LONAB ainsi que dans les clubs PMU.

Selon Remène Nicole, cheffe d’agence Ouaga 1 de la LONAB, l’objectif de cette initiative est de permettre aux clients d’avoir un autre type de gains mis à part les gains en nature. Elle a exprimé sa satisfaction lors de cette remise de prix, tout en soulignant que c’était la deuxième fois que la LONAB remet un tel gain pour le jeu LONA MOTO.

D’ailleurs elle n’a pas manqué de rappeler les règles du jeu. « LONA MOTO, c’est le nouveau jeu de la LONAB. Si sur le ticket d’une valeur de 300 FCFA gratté, tu trouves trois symboles de moto, tu gagnes une moto d’une valeur de 1 500 000 FCFA ».

Quant à la durée de ce nouveau produit, la cheffe d’agence a indiqué qu’il avait été lancé il y a environ deux mois et demi et que sa pérennité dépendrait de l’engouement du public. Elle a également souligné la pertinence d’un tel gain dans le contexte actuel.

« Un gain en nature, on se dit actuellement que tout le monde a besoin d’une moto pour se déplacer, surtout qu’actuellement, les motos coûtent chères, et comme ce sont les motos, les scooters qui sont à la mode, qui sont en vogue, je pense qu’elle est la bienvenue actuellement », a-t-elle expliqué.

Akim KY et Mahoua SANOGO (Stagiaire)

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite