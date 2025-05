Coopération : Le Chef de la diplomatie burkinabè échange avec le Représentant spécial de l’Union européenne pour le Sahel

publicite

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, a accordé une audience au Représentant spécial de l’Union européenne pour le Sahel, João Gomes CRAVINHO, le mardi 13 mai 2025 à Ouagadougou.

Cette visite du diplomate européen au Burkina Faso en l’espace de deux mois, dénote des bonnes relations de coopération entre les deux parties. Elle s’inscrit dans la continuité du dialogue, pour l’approfondissement de ces relations entre l’Union européenne et le Burkina Faso.

« C’est la 2e fois que je viens à Ouagadougou pour consulter les autorités sur les thèmes qui intéressent l’Union européenne et le Burkina Faso, et leur expliquer les différents points de vues au niveau de Bruxelles sur ces thèmes », a-t-il déclaré.

Cette démarche permet, selon João Gomes CRAVINHO, d’avancer dans les relations et dans la compréhension mutuelle, et surtout de se projeter dans les perspectives d’une coopération encore plus dynamique et fructueuse entre l’Union européenne et le Burkina Faso.

Il précise que du côté de Bruxelles, il y a une volonté manifeste de rester aux côtés du Burkina Faso, à travers une approche de dialogue mutuel.

Le Chef de la diplomatie burkinabè a salué la démarche du diplomate européen, et a indiqué que cette 2e visite est le signe de l’importance accordée à la coopération Burkina Faso-Union-européenne.

Il ajoute que le fait de venir sur le terrain permet de prendre connaissance des réalités du pays, et partir de ces réalités pour proposer des solutions adaptées.

Il a renouvelé la gratitude du gouvernement burkinabè à l’Union européenne, pour l’appui dans la recherche de solutions durables contre la crise, et surtout l’assistance humanitaire apportée aux personnes déplacées internes.

Le ministre Karamoko Jean Marie TRAORE a souligné à son hôte la nécessité de s’aligner sur les priorités définies par le gouvernement, tout en invitant l’Union européenne à axer son intervention sur l’approche humanitaire-résilience, et contribuer ainsi à une gestion holistique et efficace de la crise au Burkina Faso.

Source : DCRP/ MAECR-BE

