La LONAB contribue à l’autonomisation d’une vingtaine d’ayants droit des FDS et VDP tombés pour la patrie

La Loterie nationale burkinabè (LONAB) organise, du 23 au 26 avril 2025 à Ouagadougou, une session de formation au profit de 20 veuves et ayants droit des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) tombés pour la défense de la patrie. La cérémonie d’ouverture de ladite session est intervenue ce mercredi 23 avril 2025, sous la présidence du Directeur général (DG) de l’institution, Ibrahim Ben Harouna Zarani.

Ibrahim Ben Harouna Zarani, Directeur général (DG) de la Loterie nationale burkinabè (LONAB) a, à l’entame de son propos, rappelé le cadre dans lequel se tient la formation de ces 20 nouvelles guichetières retenues pour intégrer les Espaces courses en direct (ECD) de la LONAB.

« Cette formation, faut-il le rappeler, se tient dans le cadre de l’extension du réseau de vente de nos ECD approuvée par le Conseil d’administration de la LONAB pour le recrutement de 55 guichetiers dont 20 issus des veuves et ayants droit des Forces combattantes tombées sur le champ de bataille », a-t-il rappelé.

Cette session de formation, a aussi fait remarquer le DG de la LONAB, témoigne de la volonté des plus hautes autorités d’accorder un égard particulier à l’emploi et à l’autonomisation des familles des héros qui ont sacrifié leur vie pour la nation.

Elle est conçue, à en croire M. Zarani, pour doter les bénéficiaires de toutes les connaissances et de toutes les compétences nécessaires pour exercer au mieux leurs fonctions.

Durant ces quatre jours, a-t-il davantage expliqué, les bénéficiaires vont se familiariser avec l’histoire et les valeurs de la LONAB, les spécificités des paris hippiques, les procédures de vente et de paiement, et surtout les techniques d’accueil et de communication avec la clientèle.

Le médecin Colonel Lamine Ouédraogo, DG de l’Agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre (ASVOVIG), a traduit toute sa reconnaissance à la nationale des jeux de hasard pour son accompagnement vis-à-vis des structures des Forces combattantes dans leur entièreté et particulièrement pour la formation de ces 20 ayants-droit. Aux bénéficiaires, il leur a demandé d’aborder ces jours de formation avec « beaucoup de sérieux, d’enthousiasme ».

Ibrahim Ben Harouna Zarani a par ailleurs fait savoir aux 20 nouvelles recrues que la LONAB, depuis sa création, s’est toujours engagée à être plus qu’une simple entreprise de jeux de hasard. « En rejoignant nos rangs, vous devenez les ambassadrices de cette mission et les garantes de nos valeurs fondamentales, le professionnalisme, l’intégrité, la solidarité, l’innovation et la responsabilité », a-t-il lancé à leur endroit.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

