Lutte contre la fraude à l’exportation : Plus de 30 tonnes de noix brute de cajou saisies à Kpuéré

La Direction régionale en charge du Commerce du Sud-Ouest, en collaboration avec le Conseil Burkinabè des Filières agro-pastorales et halieutiques et la Gendarmerie nationale, a procédé à une saisie de plus de 30 tonnes de noix brute de cajou dans la localité de Kpuéré, province du Noumbiel pour fraude à l’exportation vers un pays voisin.

La marchandise sera vendue à des transformateurs au niveau national et la recette reversée au compte du Fonds de Soutien Patriotique (FSP) selon le Directeur régional.

Il invite par ailleurs les acteurs de la filière au strict respect du Communiqué interministériel N°025.0006/MICA/MARAH/MEF du 28 mars 2025 portant suspension de l’exportation de la noix brute de cajou.

Source : DRICA-SUO

