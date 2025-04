Burkina Faso : La première Foire Internationale des Petits Génies braque les projecteurs sur la créativité des jeunes face à l’insécurité

publicite

L’association Open My Eyes for Life (OMELA) a annoncé la première édition de la Foire Internationale des Petits Génies du Faso (FIPEG-FASO), prévue du 23 au 25 mai 2025 au Musée National. L’événement qui a été annoncé au cours d’une conférence le mercredi 23 avril 2025 à Ouagadougou a pour but de célébrer la créativité des jeunes de 6 à 24 ans sur le thème « Place du génie créatif des tout-petits dans un contexte d’insécurité et de résilience ».

La suite après cette publicité

Emmanuel Dori, président de OMELA, a souligné lors d’une conférence de presse l’importance de cette initiative pour valoriser l’innovation juvénile dans un contexte national difficile. « C’est au regard de cela et dans un contexte où l’innovation et la créativité des jeunes doivent être mises en lumière, que Open My Eyes for Life Association (OMELA) et ses partenaires organisent la première édition de la Foire Internationale des Petits Génies du Faso FIPEG-FASO », a-t-il déclaré.

Il a rappelé que « les autorités nationales encouragent également la créativité et l’innovation qui sont des leviers pour renforcer la résilience économique et créer des opportunités pour la jeunesse. »

Placée sous le patronage de plusieurs ministères, la FIPEG-FASO a pour ambition d’offrir une plateforme d’exposition de projets innovants, des ateliers interactifs sur des thèmes variés comme l’intelligence artificielle et les énergies renouvelables, ainsi que des prix pour encourager l’excellence. L’objectif est de « promouvoir l’innovation et la créativité des enfants et jeunes en tant que vecteurs de développement durable, endogène et inclusif au Burkina Faso. »

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la Journée Internationale de l’Innovation et de la Créativité. OMELA ambitionne de faire de la FIPEG-FASO un catalyseur pour l’émergence de jeunes talents et d’un écosystème d’innovation local. « Cette foire qui se veut une vitrine de l’excellence, du savoir-faire et de l’innovation portés par les enfants et les jeunes du Burkina Faso va connaitre plusieurs activités. » a affirmé M. Dori.

En rappel, Open My Eyes for Life Association (OMELA) est une organisation apolitique et à but non lucratif qui œuvre pour l’épanouissement des enfants et des jeunes à travers le mentorat et l’accompagnement, avec la conviction que chaque enfant mérite de réaliser son potentiel.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite