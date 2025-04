Dez Altino face aux Kundé d’Or : Une bataille juridique pour le respect de son choix !

publicite

La scène musicale burkinabè est en émoi. L’artiste Dez Altino a décidé de porter l’affaire de sa nomination non désirée aux Kundé d’or devant la justice. Un jugement est attendu pour le 24 avril 2025 au Tribunal de Grande Instance (TGI) Ouaga I.

L’origine de ce bras de fer ? Une nomination à la 23e édition des Kundé d’or contre la volonté clairement exprimée de l’artiste. Selon les informations relayées par Les Editions Sidwaya, « Dez Altino a été nominé contre son gré, par les Kundé d’or. À la suite du refus du Commissariat général des Kundé d’or de retirer son nom, Dez Altino a finalement porté plainte ».

L’artiste lui-même a pris la peine d’expliquer sa démarche dans une vidéo devenue virale. Il y relate ses multiples tentatives de faire entendre sa voix. « Cette année, Dez Altino a décidé de se retirer de toutes les cérémonies de distinction. Et j’ai envoyé des lettres à toutes les cérémonies de distinction », souligne-t-il.

Il souligne sa surprise et sa persistance face à l’inaction des organisateurs des Kundé. « À ma très grande surprise, j’ai vu mon nom sur la liste de nomination des Kundé. Pourtant, je leur ai écrit une lettre avant même la sortie de la liste. La lettre a été reçue, mais sans réponse ».

Face à ce silence, il a réitéré sa demande, dit-il,« quand j’ai vu mon nom sur la liste encore, j’ai écrit encore une deuxième lettre. Pour leur demander, les supplier d’enlever mon nom. Parce que j’ai décidé de ne plus participer ».

La décision de Dez Altino ne relève pas d’un caprice. L’artiste l’a expliqué lors d’une conférence de presse le 22 mars 2025, son retrait est motivé par une vision altruiste et une volonté de renouvellement dans le paysage musical burkinabè. Il estime que son statut d’aîné l’oblige à laisser l’opportunité aux jeunes talents de briller.

Face à l’absence de réponse et au maintien de sa nomination, Dez Altino n’a vu d’autre recours que la voie légale. « Donc avec mon avocat, on a décidé d’amener l’affaire au tribunal. Parce qu’au Burkina, nous savons qu’on a une justice qui est très transparente. Et j’ai confiance en cette justice », a-t-il clamé. Pour lui, il s’agit d’une question de dignité et de respect de son choix. « Normalement, ça ne devait pas en arriver là. Mais pour ma dignité, je n’ai pas le choix. Et j’irai jusqu’au bout », a-t-il terminé.

Akim KY

Burkina 24

