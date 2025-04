Bobo-Dioulasso : Un maquis incendié après une bagarre mortelle

publicite

Selon les informations de nos confrères de Ouest Info, dans la nuit du lundi 21 au mardi 22 avril 2025, le maquis « Oeil du Cyclone » situé à Colma a été la proie des flammes. Cet incendie serait la conséquence d’une bagarre mortelle impliquant un jeune homme travaillant à l’abattoir de Bobo-Dioulasso.

La suite après cette publicité

Les collègues de la victime, arrivés sur les lieux pour lui porter assistance, ont découvert son décès. Face à cette perte tragique, leur colère a été incontrôlable, les poussant à saccager et incendier le maquis. La police s’est rendue sur place et une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de la mort du jeune homme, événement qui a déclenché ces actes de violence et l’incendie du maquis.

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite