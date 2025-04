Coopération financière internationale : Le Burkina Faso approfondit ses échanges avec le groupe de la Banque mondiale

publicite

En marge des Assemblées de Printemps du Groupe de la Banque mondiale et du FMI qui se tiennent du 21 au 26 avril 2025 à Washington, le ministre burkinabè de l’Économie et des Finances, Dr Aboubakar NACANABO, mène des discussions stratégiques avec des responsables de ces institutions pour consolider la coopération financière et promouvoir les priorités économiques du Burkina Faso.

Le mardi 22 avril, le ministre NACANABO a rencontré l’Administrateur de la Banque mondiale pour le Burkina Faso, Harold TAVARES. Les échanges ont porté sur plusieurs points majeurs, notamment le plaidoyer pour l’approbation prochaine de deux projets structurants : le Projet de renforcement de la performance du système éducatif et d’amélioration de la résilience (REPAIR), ainsi que le Projet du Bassin d’intégration Sikasso-Korhogo-Bobo-Dioulasso (SKBo).

Le Ministre a par ailleurs souligné l’importance de garantir une meilleure prévisibilité de l’allocation IDA 21 et d’identifier de nouvelles opportunités de financement. Les deux responsables ont échangé sur les réformes à envisager dans le cadre du Partenariat Pays entre la Banque mondiale et le Burkina Faso.

Le Ministre a aussi eu une séance de travail avec le Vice-Président Afrique de la Société financière internationale (SFI) Ethiopis TAFARA. La rencontre a permis de saluer l’engagement constant de la SFI en faveur du développement du secteur privé burkinabè, notamment dans les domaines des infrastructures, de l’énergie, du secteur financier et des services manufacturiers.

Dr NACANABO a appelé à une plus grande célérité et flexibilité dans les interventions de l’institution, afin de mieux répondre aux défis pressants du pays. Il a également insisté sur la nécessité d’un soutien accru aux PME et aux jeunes entreprises, moteur potentiel de croissance et de création d’emplois.

Ces différentes rencontres illustrent l’engagement du Gouvernement burkinabè à renforcer ses partenariats financiers pour faire face aux défis multidimensionnels du pays et soutenir durablement sa dynamique de développement.

Source : DCRP/MEF

