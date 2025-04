BDU-BF facilite l’accès à l’énergie avec son offre « Prêt Énergie »

publicite

La Banque de l’Union du Burkina Faso (BDU-BF) a officiellement lancé dans la soirée du vendredi 18 avril 2025, sa nouvelle offre dénommée « Prêt Énergie ». Cette initiative vise à faciliter l’accès aux équipements solaires et aux groupes électrogènes pour les ménages et les entreprises burkinabè.

La suite après cette publicité

C’est lors d’une cérémonie de lancement que les responsables de la BDU-BF ont présenté les détails de cette offre. « Le Prêt Énergie de la BDU-BF est une offre innovante qui permet aux ménages comme aux entreprises de financer l’acquisition d’équipements solaires ou de groupes électrogènes.

Il s’agit d’un crédit souple, rapide et accessible, pensé pour répondre à un besoin spécifique et vital: celui de l’énergie, indispensable à la vie quotidienne et à la performance économique » a détaillé le directeur général de la banque, Modibo Khane Touré.

Cette nouvelle solution de financement permet d’acquérir des équipements liés à l’énergie solaire (panneaux, batteries, onduleurs, etc.) ou des groupes électrogènes.

« Par cette initiative, la Banque de l’Union fidèle à sa vocation de banque citoyenne, reste engagée pour l’amélioration des conditions de vie des Burkinabè, et reste résolument tournée vers la transition énergétique », a ajouté plus loin le directeur général.

Le Prêt Énergie de la BDU-BF ne se limite pas à un simple financement. Il offre une période de remboursement allant jusqu’à 36 mois, allégeant ainsi la charge financière. De plus, les souscripteurs profitent d’une carte bancaire et d’un service SMS Banking gratuit, facilitant leurs transactions et le suivi de leur compte. La BDU-BF prend également en charge le paiement direct des fournisseurs, sécurisant la transaction, et offre une garantie concessionnaire étendue à toute la durée du prêt.

Notons que pour bénéficier du Prêt Énergie, les demandeurs doivent être des ménages ou des entreprises disposant d’un revenu stable et être titulaires d’un compte à la BDU-BF.Pour cette initiative la BDU travaille avec cinq principaux partenaires qui sont SysAid, Neemba, TC Solutions , PPI BF Sa , Kericha Énergie et distribution.

Flora KARAMBIRI

Aurelle KIENDREBEOGO (Stagiaire)

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite