Concours de la fonction publique 2025 : Une trentaine de candidats ont postulé chacun à plus de 40 concours directs

Le secrétaire général du ministère en charge de la Fonction publique, Suanyaba Rodrigue Oboulbiga a dressé, ce vendredi 18 juillet 2025 à Ouagadougou, le bilan à mi-parcours de l’organisation des concours directs et professionnels, ainsi que le chronogramme des épreuves.

« Cette conférence de presse a pour objet de porter à la connaissance des candidats et de l’opinion publique burkinabè le point à mi-parcours de l’organisation des concours, et de communiquer sur les activités importantes à venir concernant les concours directs », a déclaré d’entrée Suanyaba Rodrigue Oboulbiga.

Il a rappelé que le Conseil des ministres, lors de sa séance ordinaire du 22 janvier 2025, a autorisé le recrutement de 11 404 agents publics. Ces postes se répartissent comme suit : 4 348 postes à pourvoir par concours professionnels ;7 056 postes à pourvoir par concours directs, suivis de formation. « Sur ce point, un quota de cinq cent deux (502) postes a été réservé aux Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) », a-t-il précisé.

Rodrigue Oboulbiga a indiqué qu’au titre de l’année 2025, cent soixante-dix-sept (177) concours professionnels ont été autorisés, et cent soixante-quatorze (174) effectivement ouverts. « Les concours de contrôleurs d’État de l’ASCE-LC, d’ingénieurs en transport et de techniciens supérieurs n’ont pas été ouverts pour diverses raisons. Au total, 50 940 candidatures ont été enregistrées en ligne du 3 au 12 février 2025 », a-t-il mentionné.

Il a souligné que sur les 174 concours professionnels ouverts : Quatre-vingt-un (81) concours ont été administrés sur la plateforme de composition électronique, du 14 au 28 mars 2025, quatre-vingt-treize (93) autres concours, majoritairement déconcentrés au niveau des ministères en charge de l’enseignement de base, de l’enseignement secondaire, et de la santé, ont été composés sur table les 27 et 28 mars 2025 à Ouagadougou, et le 6 avril 2025 dans les treize (13) régions, en raison du nombre élevé de candidats.

« À ce jour, tous les résultats d’admission des concours professionnels ont été publiés, à l’exception de celui portant sur le recrutement de deux cents (200) élèves administrateurs des lycées et collèges, dont les résultats d’admissibilité ont été publiés le 2 juillet 2025. Les résultats d’admission seront disponibles avant la fin de ce mois », a-t-il assuré.

Concernant les concours directs, il a indiqué que deux cent cinquante-deux (252) concours ont été ouverts sur les deux cent cinquante-trois (253) autorisés. Les inscriptions en ligne sur la plateforme e-concours se sont déroulées en trois (03) étapes.

« Du 26 février au 07 mars 2025 : concours directs paramilitaires (eaux et forêts, douanes, sécurité pénitentiaire) et concours des professeurs certifiés des lycées et collèges. Cette anticipation est justifiée par le fait que ces concours comportent plusieurs étapes, notamment des épreuves écrites, sportives, orales, et une visite médicale. Du 23 mai au 1er juin 2025 et du 15 au 17 juin 2025 : concours de niveau supérieur ou égal au baccalauréat. Du 22 juin au 1er juillet 2025 et du 3 au 12 juillet 2025 : concours de niveau inférieur au baccalauréat», a-t-il indiqué.

À l’issue de ces inscriptions, dit Rodrigue Oboulbiga 308 859 candidatures ont été enregistrées pour les concours paramilitaires et les professeurs certifiés, dont 275 044 pour les seuls concours paramilitaires ; 1 349 694 candidatures pour les concours de niveau supérieur ou égal au baccalauréat,743 424 candidatures pour les concours de niveau inférieur au baccalauréat. « Il ressort un total de 2 401 977 candidatures en 2025, contre 2 005 158 en 2024, soit un taux d’accroissement de 19,78 % », a-t-il affirmé.

Il a souligné que le nombre réel de candidats est de 397 083, une trentaine de candidats ont postulé chacun à plus de 40 concours directs, la moyenne de candidatures par candidat est de six. En termes d’innovations de la session 2025,Rodrigue Oboulbiga a fait remarquer que deux (02) concours à effectif supérieur à 500 candidats feront l’objet d’une composition en ligne. Il s’agit du concours de recrutement des médecins généralistes et des ingénieurs de conception géomètres pour des effectifs respectivement de 911 et 799 candidats.

Willy SAGBE

Vincent SAVADOGO et Esther ZONGO (Stagiaires)