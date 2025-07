Koupéla : La Police Nationale démantèle deux réseaux de malfrats spécialisés dans les braquages et le trafic de drogue

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Commissariat Central de Police (CCP) de Koupéla a réalisé une opération majeure dans la lutte contre l’insécurité, démantelant deux réseaux criminels. Le premier était spécialisé dans les braquages, tandis que le second opérait dans le trafic de drogue.

Le premier groupe de malfrats avait un mode opératoire bien rodé. Ses membres se divisaient en deux sous-groupes, l’un basé à Koupéla et l’autre à Fada N’Gourma. Les éléments de Fada rejoignaient leurs complices à Koupéla pour identifier les cibles, qui étaient principalement des alimentations, des boutiques Orange Money et Moov Money, ainsi que des stations-services.

Une fois la cible repérée, l’équipe venue de Fada, armée d’une kalachnikov et de pistolets automatiques, passait à l’action. Tandis qu’un complice faisait le guet, les autres pénétraient dans le commerce, immobilisaient les gérants et vidaient les coffres.

Après le forfait, ils disparaissaient rapidement, changeaient de vêtements, remettaient les armes et le matériel à leurs complices de Koupéla, partageaient le butin et regagnaient Fada N’Gourma.

Ce réseau est responsable de près d’une dizaine de boutiques braquées, avec un butin total de plus de 15 000 000 FCFA.

Le second réseau : Trafic de drogue camouflé dans la friperie

Le second groupe criminel était spécialisé dans le trafic de drogue. Leur mode opératoire consistait à dissimuler la drogue dans des balles de friperie provenant d’un pays voisin. Ces cargaisons étaient ensuite acheminées par des véhicules de transport de marchandises vers Koupéla, Fada N’Gourma, Sapaga, Bogandé et Boromo. Une fois à destination, la drogue était récupérée et souvent redirigée vers des sites d’orpaillage.

Grâce à la précieuse collaboration des populations, les enquêteurs ont réussi à appréhender deux membres très actifs de ces gangs. Les saisies incluent une kalachnikov, un pistolet automatique, des munitions, trente-neuf (39) plaquettes de chanvre indien et du numéraire.

La Police Nationale a réitéré ses remerciements à tous les citoyens qui ont permis d’atteindre ce résultat. Elle les exhorte par ailleurs à maintenir leur vigilance et à continuer de signaler tout cas suspect en utilisant les numéros verts mis à leur disposition : 17, 16 et 1010.

Source : Police Nationale