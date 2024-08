Orange Burkina Faso célèbre les meilleurs bacheliers 2023-2024 à travers son concept O’Arrosage

publicite

Orange Burkina Faso a célébré une centaine de lauréats classés parmi les meilleurs du Baccalauréat session 2023-2024, le samedi 17 août 2024, au palais des sports de Ouaga 2000, à l’occasion d’une soirée festive.

Compétitions de danse, jeux, prestations artistiques et dîner collectif, remise d’attestations et de cadeaux. Tels sont les principaux actes qui ont ponctué la cérémonie dédiée à la centaine de lauréats classés parmi les meilleurs du Baccalauréat session 2023-2024 au niveau national.

Laurent Karanga, Directeur Juridique, de la Régulation et de la Conformité à Orange Burkina Faso, a expliqué les motivations d’organiser pareille initiative.

« Nous sommes leaders et il est très important pour nous, en tant que leader, d’accompagner des leaders dans le domaine de l’éducation. Ces élèves, à travers les performances qu’ils ont eues, montrent qu’ils sont l’avenir du pays », a-t-il fait savoir.

Gustave Kaboré, Directeur des Achats et de la Logistique de Orange Burkina Faso, parrain de cette soirée dénommée O’arrosage Baccalauréat, a adressé ses félicitations à ses filleuls, à leurs parents et à leurs encadreurs. Il les a également invités à redoubler d’ardeur pour relever les défis futurs. « Vous devenez des étudiants. Vous êtes à une autre étape de votre cursus. C’est un autre challenge qui se pose à vous et je vous encourage à avoir la même sérénité, à être focus sur vos objectifs, ainsi les résultats viendront », a-t-il prodigué comme conseils.

Abdoul Fatao Tarnagda, du Collège Horizon International, est le premier au Baccalauréat (Bac) avec une moyenne de 19,31/20. « Notre travail a payé. Comme le disait Henry Taureau, le ‘’succès vient habituellement à ceux qui sont occupés à le chercher’’. Je pense que nos 9 mois ont bien payé et cette récompense vient le prouver », a-t-il déclaré.

Latifatou Bougouma, la meilleure chez les filles, a obtenu la moyenne de 17,88. « C’est un sentiment de fierté. J’ai travaillé et mon travail a été récompensé. Je suis fière d’avoir été lauréate ce soir », a-t-elle indiqué.

Orange Burkina Faso a en outre offert des récompenses aux meilleurs lauréats des Lycées scientifiques de Bobo-Dioulasso et de Tenkodogo. Il s’agit respectivement de Abdoul Aziz Yaro avec 16,96 au Bac série C et de Mohammed Naré, 16,62/20 au Bac série C.

Tous les lauréats de la soirée sont repartis heureux, et les mains chargées de présents. Cette célébration intervient après celle des lauréats du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) de la session 2023-2024.

