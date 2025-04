Les chefs d’État-major des Armées de l’Air de l’AES en visite à l’École de Guerre du Mali

publicite

Les Chefs d’États-majors des Armées de l’Air de la Confédération des États du Sahel (AES) poursuivent leur séjour au Mali. Ils ont effectué, le jeudi 17 avril 2025, une visite à l’École de Guerre du Mali (EGM). Cette étape marque l’un des temps forts de leur rencontre, entamée quelques jours plus tôt à Bamako, et qui les a également conduits à Siby pour une immersion culturelle, puis à la base aérienne 200 de Sévaré. La délégation fut accueillie par le Commandant de l’École de Guerre du Mali, le Général de Division Oumar DAO.

Après la présentation de l’École, la visite et la rencontre avec les acteurs, le Directeur s’est dit honoré de cette visite de ses responsables militaires. Le commandant de l’école a surtout salué cette initiative qui est à la fois symbolique et stratégique.

Selon le Général DAO, les échanges ont été riches et porteurs d’espoir pour l’avenir de la formation militaire dans l’espace AES. « Nous avons reçu de la part des chefs d’États-majors des messages d’encouragement aussi bien à l’endroit du cadre pédagogique que des auditeurs. Ces mots vont mobiliser encore davantage nos énergies pour aller plus loin dans l’enseignement opérationnel que nous conduisons », a-t-il affirmé.

Le Commandant d’école, le Général DAO, a souligné que ces échanges viennent en complément de ceux récemment menés entre les Chefs d’États-majors Généraux des Armées à Ouagadougou et qu’ils participent pleinement à la construction et à la consolidation de cette force commune. En guise de promesse, le Commandant de l’École a tenu à rassurer les chefs militaires sur la qualité de la formation dispensée à l’École de Guerre du Mali. Pour rappel, l’École de Guerre du Mali accueil cette année, 14 auditeurs du Mali, 05 du Burkina Faso et 05 du Niger.

Source : FAMa

