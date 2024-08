Orange arrosage (O’arrosage) : « C’est pour nous une occasion de célébrer l’excellence pour l’excellent travail abattu durant 9 mois » (Assimi Diero)

publicite

Célébrer l’excellence, magnifier les élèves qui se sont distingués de par leurs résultats scolaires, c’est le cheval de bataille de Orange Burkina Faso à travers le concept « O’arrosage ». Et pour cette deuxième édition, ce sont les meilleurs au Brevet d’études du premier cycle (BEPC 2024) qui sont d’abord célébrés. Devant amis et parents, ces derniers ont vu leurs efforts récompensés au cours d’une soirée le samedi 3 août 2024.

Orange Burkina, dans sa quête de célébrer l’excellence scolaire, a tenu la deuxième édition de « O’arrosage ». « Cette activité vise à célébrer nos enfants, nos jeunes frères et sœurs qui viennent d’avoir leur BEPC. C’est une occasion pour nous de célébrer l’excellence, de leur permettre d’être ensemble, de communier et de les mettre en valeur pour l’excellent travail abattu durant 9 mois.

C’était vraiment important pour nous de marquer le coup, de célébrer ces jeunes-là et aussi inciter les autres à travailler pour pouvoir porter haut les couleurs de notre pays », a expliqué Assimi Diero, Directeur Marketing et Communication de Orange Burkina Faso, sur l’intérêt de la deuxième édition de O’arrosage. Après une sélection des meilleures moyennes obtenues sur l’application « Max it », le choix s’est porté, à écouter Assimi Diero, sur 100 élèves.

Parmi ces élèves, Yvon Dabira et Amira Zonou se sont distingués chez les garçons et filles avec respectivement 18,44 et 17, 79 de moyennes. Ils ont reçu comme les autres élèves d’ailleurs, de la part des responsables de Orange Burkina Faso, des attestations, du matériel scolaire, des smartphones et tablettes accompagnés de connexion internet. Yvon Dabira a souligné que cette réussite n’est nulle d’autre que le fruit du travail.

Et pour ce qui concerne cette édition de O’arrosage, il a tenu à remercier les responsables de Orange Burkina Faso pour leur engagement en faveur de la promotion de l’excellence scolaire. Tout en invitant les responsables de Orange Burkina Faso à continuer cette initiative, il a laissé entendre qu’à l’avenir il « aimerait travailler dans le domaine de l’écologie, des énergies renouvelables ». Cette invite n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd, puisque le responsable du département Marketing et Communication de Orange Burkina Faso a déclaré qu’il y aura plusieurs d’autres éditions.

À l’orée de la rentrée scolaire 2024-2025, Assimi Diero a appelé les élèves à plus d’abnégation au travail. « Avoir le BEPC c’est bien, avoir le Bac c’est encore mieux, avoir les diplômes universitaires c’est excellent, on les encourage à étudier, à ne pas baisser les bras et aller chercher au plus profond d’eux-mêmes de l’énergie pour se surpasser », a-t-il fait savoir. Il a également indiqué pour terminer que dans les jours à venir les lauréats du Baccalauréat seront célébrés.

