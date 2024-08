Séjour d’une délégation de la société russe ROSATOM à Ouagadougou : Un pas de géant vers la souveraineté énergétique du Burkina Faso

publicite

0 Partages Partager Twitter

Yacouba Zabré Gouba, ministre en charge de l’énergie, des mines et des carrières, a reçu en audience, ce mardi 6 août 2024, à Ouagadougou, une délégation de la société nationale russe ROSATOM.

La suite après cette publicité

Yacouba Zabré Gouba, ministre en charge de l’énergie, des mines et des carrières, au sortir de l’audience a informé de ce que les techniciens de la société nationale pour l’énergie atomique de la Fédération de Russie (ROSATOM) vont séjourner du 5 au 9 août 2024 au Burkina Faso. A l’en croire, ils vont échanger sur des aspects beaucoup plus techniques, permettant de jeter tout ce qui est préalable, nécessaire au démarrage de la construction de la centrale nucléaire souhaitée par les autorités burkinabè.

« En juin 2024, nous avons procédé à la signature de trois mémorandums d’entente, qui entre dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route qui a été signée en mars 2023 au niveau de la Fédération de Russie. La visite d’aujourd’hui qui va se dérouler durant tout le restant de la semaine entre en droite ligne de la mise en œuvre de cette feuille de route », a rappelé le ministre Gouba.

Le ministre de l’énergie dit fonder beaucoup d’espoir sur cette visite, qui va permettre de toucher du doigt les réalités sur les questions d’énergie, mais également sur d’autres aspects qui vont concerner d’autres ministères.

« Lors de ce séjour, nous allons d’abord échanger au niveau du ministère en charge de l’énergie, mais également certains autres ministres seront intéressés. Il s’agira essentiellement du ministère en charge de l’environnement ; du ministère en charge de l’enseignement supérieure, de la recherche scientifique ; du ministère de la santé et de l’hygiène publique et du ministère en charge de l’agriculture », a-t-il déroulé un pan de l’agenda de la délégation russe.

Le lieu d’installation de la future centrale nucléaire

Il y a deux étapes restantes, a en outre fait savoir le ministre Gouba. « Il y a la signature de l’accord qui va concerner les deux pays. Il y a également l’offre technique qui va être proposée par la Fédération de Russie à travers la société ROSATOM. Il s’agira au cours de ce séjour de discuter sur des aspects, notamment le lieu d’installation de la future centrale », a-t-il indiqué.

Quant au coût de réalisation de la centrale, Yacouba Zabré Gouba a également laissé entendre que les échanges techniques permettront de pouvoir aborder cet aspect et à travers l’offre technique qui va être proposée par ROSATOM. Il a cependant rassuré de deux choses.

La première, c’est que la volonté du Chef de l’Etat va se réaliser. La deuxième, de la résilience du Burkina Faso. « C’est la résilience du peuple burkinabè qui a toujours répondu présent à l’appel du Président du Faso, surtout lorsqu’il s’agit de questions de souveraineté nationale comme celles de disposer de l’énergie pour pouvoir être le socle de l’ensemble des autres secteurs », a-t-il déclaré, ajoutant que le financement sera acquis s’il le faut à travers les fils et les filles du Burkina Faso.

S’il a par ailleurs reconnu que la construction d’une centrale nucléaire prend du temps, il s’est tout de même voulu rassurant. « La construction d’une centrale nucléaire prend du temps, mais le temps est également un facteur qui dépend de la volonté des différentes parties. Le Burkina Faso est fortement engagé. La partie russe est également fortement engagée », a rassuré le ministre en charge des mines.

Alexander Renev, Ingénieur en chef de ROSATOM, s’est réjoui de l’accueil et des relations entre Russes et Burkinabè. « Nous sommes très contents de l’accueil au Burkina Faso, des relations entre les Burkinabè et nous. Nous remercions le Burkina Faso », a-t-il déclaré.

Il a aussi promis exécuter la tâche qui leur a été confiée dans les meilleurs délais. « La place n’est pas encore choisie. Nous travaillons à propos pour choisir le lieu qu’il faut prenant en compte la sécurité et tout ce qu’il faut. Et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour exécuter le plus rapidement possible vos vœux », s’est-il engagé.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite