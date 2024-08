Le Chef de l’Etat au personnel de la Présidence du Faso : « L’indépendance ne se donne pas, ça s’arrache »

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORE a présidé, ce mardi 6 août 2024, la cérémonie de montée des couleurs au palais présidentiel de Koulouba. A l’occasion, il a invité le personnel de la Présidence du Faso à s’investir davantage et à œuvrer, chacun dans son domaine, pour l’avènement d’une indépendance réelle de notre pays.

La suite après cette publicité

Cette montée des couleurs intervient deux jours après la célébration de l’avènement de la Révolution d’août 1983 qui a permis, aux fils et filles du Burkina Faso, d’amorcer la marche vers une indépendance réelle.

Pour le Chef de l’État, les changements notables intervenus le 4 août 1984 (changements du nom du pays de Haute-Volta à Burkina Faso, de l’hymne national, du drapeau et des armoiries) ont été un signal fort de la quête d’une souveraineté totale. « C’était un espoir de pouvoir donner un souffle nouveau à notre pays », a souligné le Chef de l’Etat.

Évoquant le 5 août 1960, date de la proclamation de l’indépendance de notre pays, le Président du Faso a exhorté le personnel de l’Institution et l’ensemble des Burkinabè à contribuer à l’avènement d’un Burkina Faso réellement indépendant.

« Je souhaite que chacun puisse travailler et faire en sorte que l’année prochaine à cette même période, nous puissions célébrer l’indépendance réelle que nous sommes en train de nous battre aujourd’hui pour acquérir », a-t-il indiqué. Pour y parvenir, le Capitaine Ibrahim TRAORE invite à plus d’engagement et de sacrifice car, dit-il, « l’indépendance ne se donne pas, ça s’arrache ».

Le Chef de l’Etat s’est également exprimé sur les rumeurs de tentatives de déstabilisation véhiculées depuis quelques semaines. « Les informations sont réelles », a confirmé le Président du Faso qui dit être bien conscient que de tels projets ne cesseront pas au regard de la lutte actuelle menée pour la libération du pays.

Ces projets de déstabilisation procèdent non seulement d’une guerre communicationnelle alimentée par la désinformation mais aussi d’une guerre économique en passant par des plans d’assassinats ciblés et d’attaques lâches au sein des FDS et des acteurs de la veille citoyenne.

« Nous avons suivi effectivement le déroulement de leur plan et l’assaut final devrait avoir lieu à travers un recrutement d’agents à l’intérieur de nos rangs. Nous avons contenu la situation », a soutenu le Capitaine Ibrahim TRAORE. Selon lui, certaines personnes ont été arrêtées dans cette affaire de subversion et de projets d’attaques. Parmi elles se trouvent des FDS en complicité avérée avec des terroristes et des officiers qui manipulent depuis l’extérieur.

Mettant en garde les auteurs et commanditaires de ces projets de déstabilisation, le Capitaine Ibrahim TRAORE a invité le peuple burkinabè à la sérénité. « Nous maîtrisons la situation. Nous n’allons pas hésiter un seul instant à agir comme il le faut pour l’intérêt supérieur du Burkina Faso », a-t-il martelé.

Source : Direction de la Communication de la Présidence du Faso

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite