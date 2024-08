La protection sociale des travailleurs du bois et de la construction fait l’objet d’échanges à Ouagadougou

publicite

0 Partages Partager Twitter

Un forum national de 48h sur « Les enjeux et les défis de la Protection Sociale dans les Entreprises Nationales et Multinationales du bois et du bâtiment » s’est ouvert à Ouagadougou ce mardi 6 août 2024. Ce forum est organisé par trois organisations syndicales (FNTCS-SNTBB-FTBBF) du Burkina Faso, avec le soutien des partenaires techniques et financiers que sont CNV International/ACV.CSC-BIE/CFDT/CNV VAKMENSEN.

La suite après cette publicité

Du 6 au 7 août 2024, une trentaine d’acteurs syndicaux, du ministère du travail, des chefs d’entreprises, des OSC, des acteurs du bois et de la construction réfléchissent à Ouagadougou, sur le thème « Les enjeux et les défis de la Protection Sociale dans les Entreprises Nationales et Multinationales du bois et du bâtiment ». Il s’agit de réunir ces acteurs pour parler de la nécessité de la prise en compte de ces travailleurs dans les plans de protection sociale au Burkina Faso.

Les objectifs sont donc clairs, pour le président du comité d’organisation Constant Michel Nabyouré, c’est d’outiller les travailleurs et employeurs des BTP sur l’utilité et la pertinence de la protection sociale ; amener les participants à cerner et à comprendre la typologie et les dimensions de la protection sociale ; faire connaitre les étapes importantes pour asseoir une protection sociale et enfin promouvoir, renforcer les connaissances des acteurs du bois et de la construction sur les instruments et les dispositions de la protection sociale au plan national.

« Les 3 organisations syndicales en union avec tous les acteurs concernés de ce secteur Gouvernement Employeurs-Travailleurs et OSC afin de mener une réflexion, une conscientisation individuelle et collective sur la protection sociale-la sécurité sociale-la santé et sécurité au travail dans la Perspective de contribuer à la performance sociale et économique des entreprises Bois et Bâtiment au BURKINA FASO.

L’objectif à travers ce forum est de sensibiliser et mobiliser tous les acteurs de ce secteur sur les défis majeurs qui entravent le développement intégral de ce secteur», a expliqué le président du comité d’organisation du forum.

Pour ce faire selon le coordonnateur de ce programme Timoté Boko ces deux jours vont s’articuler sur des communications sur deux sous thèmes liés au thème général. « La préoccupation qui sous-tend ce forum est une préoccupation majeure.

Le travail décent, les 4 piliers qu’il comporte, il y a celui de la protection sociale. Quand le travailleur est confronté à des risques, il ne peut pas produire pour la prospérité de l’entreprise. La vision globale c’est le travail décent et nous abordons des thèmes en lien avec ces 4 piliers », a-t-il souligné.

Selon un rapport de l’OIT (2020) le nombre des travailleurs des BTP, que ce soit le secteur formel ou informel, affilées à un système d’assurance maladie était de plus ou moins 8,9%. Ce programme né de ce type de constat a débuté en 2017 et celui de ce mardi 6 août est sa troisième étape.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite