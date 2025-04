Prix de l’excellence et de l’entrepreneuriat burkinabè 2025 : L’innovation et l’excellence au cœur de la 3e édition

Du 30 au 31 mai 2025, la salle de conférences de Ouaga 2000 vibrera au rythme des rencontres business. Avec 85 entreprises en compétition, le Prix de l’Excellence et de l’Entrepreneuriat Burkinabè (PEEB) veut s’imposer comme le grand carrefour pour la promotion des Petites et Moyennes Entreprises et des Startups. Ce prix a été initié par l’Association Jeunesse Unie pour le Développement. Les grandes lignes de cet évènement ont été annoncées par le comité d’organisation ce vendredi 18 avril 2025 à Ouagadougou.

La 3e édition du Prix de l’Excellence et de l’Entrepreneuriat Burkinabè (PEEB) se tient du 30 au 31 mai 2025 à la salle de conférences de Ouaga 2000. Au programme de ce rendez-vous des entrepreneurs burkinabè, “il y aura des panels, tables rondes avec des investisseurs, des rencontres B2B et des sessions de réseautage, expositions”, a fait savoir Abdoul Fataph Komi, commissaire général du PEEB.

L’objectif de ce prix selon lui est de promouvoir les grandes entreprises, les PME et les startups et aussi encourager l’entrepreneuriat innovant, créer des emplois pour les Burkinabè. “Participer à cet événement, offre aux entrepreneurs une plateforme unique pour présenter leurs entreprises et leurs produits, mais également échanger avec les investisseurs lors de tables rondes, et tisser des liens avec d’autres professionnels de leur domaine”, a-t-il souligné.

Pour cette édition, le comité d’organisation a reçu les candidatures de 85 entreprises et de 50 jeunes leaders inspirants qui seront primés au cours de la nuit de l’excellence. Le cumul des notes du jury et des votes déterminera le départage des candidats. Pour le choix de ces entreprises, les critères de sélection ont été entre autres “l’innovation, l’impact social, la gestion des ressources humaines, les partenaires, la satisfaction clientèle, conformité légale”, a fait entendre Aïcha Zerbo, présidente du comité d’organisation du PEEB.

“Cette année, le comité d’organisation a décidé de soutenir le meilleur jeune entrepreneur avec un prix spécial à hauteur de 500 000 F et le vote du public aura la chance de remporter une moto”, a indiqué le commissaire général du PEEB. En plus de cela, 15 grandes entreprises selon les dires de Abdoul Fataph Komi seront honorées avec le grand prix Thomas Sankara.

