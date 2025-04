Burkina Faso : « Les langues doivent constituer un pont et non une barrière » (Boureima Ouédraogo, DG de BCI)

publicite

Le Club des Jeunes pour la Promotion de la Coopération Sino-Burkinabè (CJPC-BF) a lancé son programme annuel 2025 à Ouagadougou, avec un point d’honneur sur le rôle des langues étrangères, notamment l’anglais et le chinois, dans le développement socio-professionnel des jeunes.

La suite après cette publicité

Sous le thème « la place des langues dans le développement socioprofessionnel des jeunes », cette 5e édition réaffirme l’engagement du club à renforcer les compétences et l’ouverture au monde de la jeunesse burkinabè.

WEN ZHANG WANG, premier conseiller chinois au Burkina Faso, a souligné l’importance de la compréhension mutuelle et de la coopération dans le contexte actuel. « En tant que membre du Sud global, la Chine est prête à renforcer la confiance et la coopération solidaire avec le Burkina Faso, afin d’incarner ensemble une force pour la paix, la stabilité et le progrès, et d’ouvrir la voie à un avenir radieux pour nos deux pays comme pour le monde entier », Il a affirmé.

Il a également annoncé que la Chine continuera d’offrir davantage d’opportunités d’apprentissage du chinois aux jeunes Burkinabè, les qualifiant de « nouvelle génération tournée vers l’avenir, engagée dans l’amitié sino-burkinabé ».

Boureima Ouédraogo, directeur général de Building Capacity Institute (BCI), a salué cette initiative et a encouragé la jeunesse à saisir cette opportunité pour consolider la coopération sino-burkinabè dans l’enseignement supérieur. Il a exprimé son espoir de voir naître un Centre Confucius au sein de son institution. « Ensemble, bâtissons un avenir où la connaissance ne connaît pas de frontières », a-t-il déclaré.

Le représentant du ministre de l’Enseignement supérieur, Serge Diagbouga, a insisté sur la valeur de la maîtrise des langues étrangères, en particulier le chinois, dans le monde globalisé, y voyant une porte ouverte vers des opportunités professionnelles. Il a exhorté à soutenir les initiatives comme celle du CJPC-BF, car elles contribuent à former une jeunesse active et consciente des opportunités.

Abdoul Razahagou Déné, coordonnateur général national du CJPC-BF, a présenté les prochaines étapes, notamment la 5ème édition de la semaine de la coopération sino-burkinabè à Bobo-Dioulasso et la 6ème édition du Festival de la Coopération Sino-Burkinabè.

Ces événements visent à renforcer les liens et à promouvoir la collaboration. Il a également annoncé des projets futurs, tels que la création d’un département des affaires internationales et un projet de soutien à la jeunesse et à la coopération.

Cette initiative du CJPC-BF, appuyée par les représentants chinois et burkinabè, met en évidence le rôle essentiel des langues comme outils de développement et de coopération entre le Burkina Faso et la Chine, ouvrant de nouvelles perspectives pour la jeunesse burkinabè.

Djamila WOMBO (Stagiaire)

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite